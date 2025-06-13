Mecliste Hegseth'e İstifa Çağı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Salud Carbajal, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i "ülke için utanç kaynağı" olarak nitelendirerek istifaya etmeye çağırdı.

Temsilciler Meclisi'ndeki bir oturumda Carbajal, Bakan Hegseth'e "ABD ordusunda görev yapmanın ön koşulu, (Donald) Trump'a siyasi sadakat midir?" diye sordu.

Hegseth'in buna "Saçma soru." yanıtını vermesinin ardından oturumda tansiyon yükseldi.

Carbajal da "Sen bu ülke için utanç kaynağısın." diyerek Hegseth'e istifa çağrısı yaptı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Pat Ryan da Hegseth'in "utanç verici ve zayıf" olduğunu belirterek, istifa etmesini istedi.