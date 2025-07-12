Medeniyetler Arası Diyalog Taahhütü

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Küresel Medeniyetler Diyaloğu Bakanlar Toplantısı'nda yayımlanan bildiriye göre 140'tan fazla ülkeden gelen uluslararası konuklar, medeniyetler arası diyaloğu her düzeyde ve sektörler arasında sürdürme taahhüdünde bulundu.

"Dünya Barışı ve Kalkınma için İnsan Medeniyetlerinin Çeşitliliğini Korumak" teması altında perşembe ve cuma günleri Beijing'de düzenlenen toplantıya 600'den fazla siyasi figür, akademisyen ve uzman katıldı.

Bildiride, çeşitliliğin dünyanın temel özelliği ve insan medeniyetinin cazibesi olduğuna ve medeniyetlerin, insanlığın ilerlemesi ve dünya barışı ve kalkınması için önemli bir itici güç olarak hizmet eden değişim ve karşılıklı öğrenme yoluyla gelişip zenginleştiğine dikkat çekildi.

Bildiride, mevcut uluslararası ortamın değişimler ve çalkantılarla dolu olması nedeniyle tüm ülkelerin, medeniyetler arasında eşitliği, karşılıklı öğrenmeyi, diyaloğu ve kapsayıcılığı savunması, etkileşimleri ve işbirliğini derinleştirmesi, karşılıklı öğrenmeyi genişletmesi ve küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışması gerektiği ifade edildi.

Bildiri, etkileşimlerin zenginleştirilmesi, işbirliği kanallarının genişletilmesi, kurumsal platformların güçlendirilmesi ve medeniyetler arasında diyalog ve işbirliği için küresel bir ağ oluşturulmasının yol ve araçlarının araştırılması çağrısında bulundu.

Toplantıda ayrıca Çin ve gelişmekte olan ülkeler arasında önümüzdeki beş yıl içinde kültür ve medeniyet alanlarında 50 kalkınma işbirliği projesi ile diğer programların altını çizen bir eylem planı da yayımlandı.