Emircan İğrek'ten hayranlarına şok! Megafonla şarkı söyleyip sahneyi terk etti - Son Dakika
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Emircan İğrek'ten hayranlarına şok! Megafonla şarkı söyleyip sahneyi terk etti

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Tekirdağ'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Emircan İğrek, şiddetli yağmur nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı. İğrek, konser alanında toplanan hayranlarına megafonla bir şarkı söyleyip sahneden ayrıldı.

31.08.2024 23:26
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Ünlü şarkıcı Emircan İğrek, Tekirdağ'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı ancak şiddetli yağmur nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı. İğrek, megafonla bir şarkı söyleyerek hayranlarına moral verdi.

Emircan İğrek'ten hayranlarına şok! Megafonla şarkı söyleyip sahneyi terk etti

ŞİDDETLİ YAĞMUR NEDENİYLE KONSERİNİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDI

Ünlü şarkıcı Emircan İğrek, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı ancak aniden başlayan şiddetli yağmur nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı.

Emircan İğrek'ten hayranlarına şok! Megafonla şarkı söyleyip sahneyi terk etti

MEGAFONLA ŞARKI SÖYLEDİ

Konser alanında toplanan kalabalığa hitap eden Emircan İğrek, megafonla bir şarkı söyleyerek hayranlarına moral verdi. Yağmur nedeniyle ıslanan elektrik kablolarının teknik aksaklıklara yol açabileceğini ve bu durumun hem sanatçıların hem de dinleyicilerin güvenliği açısından risk taşıdığını belirten İğrek, sahneye çıkarak durumu açıkladı.

İğrek, "Güvenliğimiz ve sağlığımız için bu konseri yapmamız mümkün değil. Sizlerin ve bizim güvenliğimiz her şeyden önemli" diyerek hayranlarından anlayış beklediğini ifade etti. Sanatçı, konserin başka bir tarihe erteleneceğini belirterek dinleyicilere teşekkür etti.

Emircan İğrek\'ten hayranlarına şok! Megafonla şarkı söyleyip sahneyi terk etti
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Müzik, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emircan İğrek'ten hayranlarına şok! Megafonla şarkı söyleyip sahneyi terk etti - Son Dakika

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