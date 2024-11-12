Mehmet Ali Erbil: Tehdit Edildim, Suçsuzum - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil: Tehdit Edildim, Suçsuzum

Mehmet Ali Erbil, yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alındığını ve tehdit edildiğini açıkladı.

12.11.2024 13:21
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Mehmet Ali Erbil ifadesinde, "Canlı yayında olmasaydım zaten beni bırakmazlardı ve beni tehdit ettiler. Reklam tişörtlerini giymem için baskı yaptılar. Reklamını yapacak olsam, böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girmedim" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonu'nda dün gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Mehmet Ali Erbil'in ifadeleri ortaya çıktı. Erbil'in savcılıktaki ifadesinde, " Serdar Ortaç'la ortak arkadaşının kendilerine Malta'da bir otel açılışına davet ettiğini ve orada çekim yaptıkların"ı belirterek, şunları söylediği öğrenildi:

"Barış diye ortak bir arkadaşımız bulunmaktaydı. Serdar'la ikimizi, Malta'da bir otel açılışına davet ettiler. Stand-up show tarzında bir stüdyo hazırlamışlar. Orada bizi davet ettiler ve orada çekim yapmaya çağırdılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı. Bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini, olaydan sonra öğrendim. Ben buna karşıyım ve misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle de ters düştüm. O sitede yayınlananlar da kumar ve bahis sakıncalıdır. 'Ben hayatımda oynamam' şeklinde ifadelerim vardı. Bu yayın yaklaşık yarım saat sürdü. Sonrasında durumu anlayarak, avukatlarım aracılığıyla basın açıklaması yaptık. Ünal isimli şahıs, sonrasında beni arayarak kandırmaya çalıştı. YouTube'da bir programda yer aldığımı söyleyerek tekrar yayın davetinde bulundu. Ancak ben durumu anlayarak kabul etmedim. Kendisi, 3 aydır bu şekilde bana birlikte yayın yapma teklifinde bulunmaktadır. Bu şahısla detaylı bir tanışıklığımız yoktur. Yukarıda da belirttiğim gibi, ortak arkadaşımız Barış vasıtasıyla tanıştık. Bu olaydan sonra ortak arkadaşımız Barış da kayboldu ve kendisiyle bir daha görüşmedim. Bu videolarda yer almam karşılığında bu şahıslardan herhangi bir ücret veya maddi bir kazanç elde etmedim. Ancak Ünal isimli şahıs, yukarıda belirttiğim gibi, 3 aydır beni arayarak birlikte yayın yapma teklifinde bulunuyor ve 20 bin-25 bin Euro ücret teklifinde bulundular. Ben bunu da kabul etmedim. Belirttiğim gibi, sonrasında bu şahıslarla yüz yüze görüşmedim.

"Hayati tehlikem var"

Edinilen bilgiye göre,  Erbil nöbetçi suç ceza hakimliğindeki ifadesinde de şunları söyledi:

"Bilmediğim bir olayın içinde buldum kendimi. Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Bu olayla kamuya mal olmuş bir sanatçı olarak kendimi böyle bir olayın içinde bulduğum için açıklama yaptım. Kendim yasa dışı bahis oynamadım, adlarını dahi bilmiyordum. Bu konuda da açıklamalarım olmuştur. Yayında 'kumar kötü bir şeydir' gibi ifadelerim de olmuştur ve ağzımdan canlı yayında bu tür bahis oyunlarına elimi sürmedim, size de sürmemenizi tavsiye ettim. Canlı yayında olmasaydım zaten beni bırakmazlardı ve beni tehdit ettiler. Reklam tişörtlerini giymem için baskı yaptılar. Reklamını yapacak olsam, böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girmedim.

Benim süreğen bir rahatsızlığım vardır. Bugün ilaçlarımı almadan, komaya girebiliyorum. Daha önce de 3 yıl önce bir kaza geçirmiştim. Benim böyle bir riskim vardır ve tetiklendiği takdirde hayati tehlikem olacaktır. Buna dair doktor raporlarım mevcuttur. İlacımı profesör gözetiminde hastanede almaktayım ve ilaç ender bulunan bir ilaçtır. Suçsuzum ve serbest bırakılmamı talep ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mehmet Ali Erbil: Tehdit Edildim, Suçsuzum - Son Dakika

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