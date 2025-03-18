Mehmet Türkmen İçin Serbest Bırakılma Talebi

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp, Genel Başkan Mehmet Türkmen'in tutukluluğunun birinci ayında düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Kılıçalp, "Bir aydır hukuksuz bir şekilde rehin tutulan Genel Başkanımız Mehmet Türkmen'in derhal serbest bırakılması için buradayız" dedi.

BİRTEK-SEN, genel başkan Mehmet Türkmen'in tutukluluğunun birinci ayında basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada konuşan BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp, "Bir aydır hukuksuz bir şekilde rehin tutulan Genel Başkanımız Mehmet Türkmen'in derhal serbest bırakılması için buradayız" dedi. Kılıçalp, şubat ayı başında Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde, 30 fabrikada çalışan işçilerin, hükümetin belirlediği yüzde 30'luk zammı kabul etmeyerek direnişe geçtiğini hatırlatarak, işçilerin insanca yaşanabilir bir ücret ve onurlu bir çalışma hayatı için mücadele ettiğini belirtti. Patronların, işçilerin örgütlülüğünü dağıtmak için her yolu denediğini ifade eden Kılıçalp, "Buna rağmen işçiler birlik oldu, taleplerini ortaklaştırdı ve mücadelesini genişletti" dedi.

Ancak işçilerin kararlılığı karşısında, devletin devreye sokulduğunu söyleyen Kılıçalp, Gaziantep Valiliği'nin 15 günlük eylem yasağı ilan ettiğini ve yasak kararının alındığı gece işçilerin jandarma ve polis zoruyla fabrika önlerinden uzaklaştırıldığını belirtti.

"Mehmet Türkmen hukuksuz bir kararla tutuklandı"

Bu süreçte Mehmet Türkmen'in işçilerin haklarını savunmaktan geri adım atmadığını ifade eden Kılıçalp, "Genel Başkanımız, yasak kararının hukuksuz olduğunu, işçilerin hak arama mücadelesini engellemek için alındığını söylediği için gözaltına alındı ve tutuklandı. Türkmen'in tutukluluğuna yönelik yapılan itirazların, hiçbir somut gerekçe olmadan reddedildi. Kaçma ihtimali, delil karartma şüphesi gibi tamamen keyfi sebeplerle itirazlarımız geri çevriliyor. Üstelik Mehmet Türkmen'in serbest bırakılması halinde devreye sokulacak ikinci bir soruşturma dosyasının da hazırda bekletildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hukuksuz yasak kararı mahkemeden döndü"

Valiliğin getirdiği eylem yasağının, mahkeme kararıyla hukuka aykırı bulunduğunu hatırlatan Kılıçalp, "Mahkeme, yasağın kamu yararı gözetmediğini açıkça belirtti ve kaldırdı. Ancak bu süreçte devlet, işçiler ile patronlar arasındaki pazarlığa doğrudan müdahale etti ve işçilerin direnişini kırmaya çalıştı. Ama bu mücadele sadece bir kişiye bağlı değil, milyonların mücadelesidir" diye konuştu.

Patronların, işçilerin sendikal haklarını kullanmasını engellemek için her türlü baskıyı uyguladığını söyleyen Kılıçalp, "İşçilerin eylem alanına, anayasal hakkına, çalışma hakkına, insanca yaşama hakkına saldıranlar bilsin ki, bu saldırılar örgütlü mücadelemizle dağıtılacaktır" diye belirtti.