Mekke'de Hac Yoğunluğu - Son Dakika
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Mekke'de Hac Yoğunluğu

27.05.2025 11:45
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Hacı adayları Kabe'de yaşadıkları manevi atmosferle ibadetlerini sürdürürken yoğunluk artıyor.

Günlerdir hac ibadeti için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayına, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Medine'den ve Avrupa'dan gelenlerin de eklenmesiyle Mescid-i Haram'da her vakit yoğunluk yaşanıyor.

Gündüz ve gecenin her bir saatini büyük yoğunlukla geçiren hacı adayları, genellikle vakitlerini Mescid-i Haram'da geçirmeyi tercih ediyor.

Kabe'nin yer aldığı kata girmek için saatler öncesinden yer edinen hacı adayları, vakit namazları arasındaki zamanı tavaf edip Kur'an-ı Kerim okuyarak değerlendiriyor.

Kabe'nin manevi havasını yaşayan hacı adayları, tavaf ile sa'yı dualar eşliğinde gerçekleştirirken, Mescid-i Haram'da vakitlerini ibadetle geçiriyor.

"Gençken hac vazifesini yerine getirin" tavsiyesi

Hacı adaylarının manevi ve heyecanları gibi ortak düşüncelerinden biri de hac vazifesinin gençken yerine getirilmesi.

Hac vazifesini yerine getirmek için mübarek beldeye eşi Semiha ile gelen 65 yaşındaki Mehmet Ali Örkmen, hac kurası ilk yıllarda çıksaydı daha güzel olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"2011 yılında ilk kuraya yazıldım. 14 yıl sonra yedek olarak kuradan çıktım. Allah'ımıza hamdolsun. Allah herkese nasip etsin. 65 yaşındayım. Allah'ım kolaylığını veriyor. Hamdolsun eşimle birlikte tavaf yapıyorum. Allah herkese nasip etsin. 14 yıl önce çıksaydı daha güzel olacaktı. Gençken gelmek daha güzel. Ne mutlu ki gençlere geliyorlar."

62 yaşındaki Kezban Çimen de zorlanmadan ibadetlerini yerine getirdiklerini, Diyanet İşleri Başkanlığı ekiplerinin her türlü kolaylığı sağladığını ifade etti.

Kafile sorumlusu hocalarının büyük destekleri olduğunu anlatan Çimen, "Yemeklerimiz de çok güzel. Otellerimiz 5 yıldızlı gibi. Çok memnunuz. Tavaf ve sa'yı seve seve, koştura koştura yapıyoruz. İçimizden geliyor, zorlanmıyoruz. Çok sıcak olduğu için gelemediğimiz zaman huzursuz oluyoruz. Sanki Kabe'de bir şeyimiz var gibi koşa koşa gelmek istiyoruz." dedi.

Çimen, iki kadın arkadaş olarak vazifelerini yerine getirdiklerini dile getirerek, "Arkadaş olarak geldik. Çok güzel, her şeyi beraber yapıyoruz. Hiç boş durmuyoruz. 'Asker arkadaşıyla hacı arkadaşı unutulmaz.' diyorlar ya öyle. Gençlerimize diyoruz, 'Şimdiden gelin, biz bile geç kaldık.'. 13 yıl kura bekledik. Köyde sürekli yürüyüş halinde olduğumuz için alışığız. Birçoğunun ayakları kabardı ama biz iyiyiz." diye konuştu.

"Kabe'de olmak anlatılmaz"

62 yaşındaki Şedde Yıldız da arkadaşıyla birbirlerine destek olduklarını, her şeyi birlikte yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tavafı bir yapıyoruz, bir daha yapıyoruz, ardından bir daha yapıyoruz. Kabe'de olmak anlatılmaz. Heyecan, huzur, anlatılmaz. Rabb'im bizi çağırdı, biz de geldik. Dualarımızla bizleri kabul etti. Burada başka yürüyoruz. Gençlerin yerinde olsam çok erken gelirim. 30-40 yaşında gelirim. Gençlerimiz inşallah erken gelir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mekke'de Hac Yoğunluğu - Son Dakika

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