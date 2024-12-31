Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Etkinliği - Son Dakika
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Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Etkinliği

Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Etkinliği

Erzurum'da, Mekke'nin fethinin 1394. yılı dolayısıyla özel bir program düzenlendi.

31.12.2024 23:46
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Erzurum'da Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Milli Görüş Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sinevizyon gösterimi yapılarak çeşitli ezgiler seslendirildi.

Anadolu Gençlik Derneği İl Teşkilat Başkanı Mustafa Yılmaz, dernek olarak Türkiye'nin 81 ilinde Mekke'nin fethini kutlamak için programlar yaptıklarını söyledi.

Bu yıl Mekke'nin Fethi programlarına Kudüs Gecesi'ni de eklediklerini belirten Yılmaz, "Biz yılbaşı gecesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Mekke'nin fethini anarken aynı zamanda Mekke'den Kudüs'e bir köprü kuracak ve 451 gündür Gazze'de devam eden anlı şanlı cihadımızın izzetini bir kez daha kuşanacağız." dedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Yusuf Kolukısa da Mekke'nin fethinin bugün yaşanan zulümler gibi bir işgal olmayıp insan hareketi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İmanın küfre, tevhidin şirke, Hakk'ın batıla karşı zaferidir. Bizler inanıyoruz ki Mekke'ye nasip olan bu fetih, bir gün ilk kıblemize de nasip olacaktır. Çünkü her Müslüman için Mekke neyse Kudüs de odur demek yanlış olmaz. Bugün terör devleti İsrail tarafından kuşatılmış olan ilk kıblemiz zincirlerinden mutlaka ama mutlaka kurtulacaktır."

Etkinlikte Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yazıcı, Mekke'nin fethinin önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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