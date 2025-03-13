Meksika, ABD'nin Gümrük Vergi Kararını Değerlendiriyor

MEKSİKO, 13 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin tüm çelik ve alüminyum ithalatlarında gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkarma kararına karşılık olarak gümrük vergisi uygulayıp uygulamayacaklarına dair kararı 2 Nisan'a kadar vereceklerini söyledi.

Sheinbaum, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD-Meksika- Kanada Anlaşması kapsamında devam eden müzakerelere dikkat çekerek, "Ticaret anlaşmamız göz önüne alındığında karşılıklı vergi uygulamasının gerekli olmayacağını umuyoruz" dedi.

Sheinbaum, nisan ayındaki karar öncesinde yerli çelik ve alüminyum üreticileriyle yakın diyalog içinde olduklarını kaydetti.

Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'ın konuyla ilgili olarak ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mart'ta Meksika'ya yüzde 25 düzeyinde genel bir gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, vergiler aynı gün yürürlüğe girmişti.

6 Mart'ta bu gümrük vergilerinde değişikliğe giden Trump, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın tercihli koşullarını karşılayan malları 2 Nisan'a kadar geçerli olmak üzere vergiden muaf tuttu.