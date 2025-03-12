Meksika, ABD'ye Diplomat Notası Veriyor

MEKSİKO, 12 Mart (Xinhua) -- Meksika, ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki Uyuşturucu Madde Komisyonu Temsilcisi Cartwright Weiland'ın Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a yönelik eleştirileri üzerine ABD'ye diplomatik nota verecek.

Weiland, BM Konferansında başkent Meksiko'da düzenlenen siyasi miting nedeniyle Sheinbaum'u eleştirmişti.

Söz konusu miting, Washington'un Meksika mallarına yönelik bazı ticari vergileri askıya almasıyla sonuçlanan son ABD-Meksika müzakereleri hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla pazar günü düzenlendi.

Weiland miting hakkında, "Meksika'da kadın ve çocuklar vurularak öldürülürken, kutlama yapmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, salı günü düzenlediği olağan basın toplantısında, "ABD'li bir temsilcinin BM etkinliğinde Meksika'daki bir olay hakkında görüş bildirmesi için hiçbir neden yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'ya uygulanacak gümrük vergilerinin Meksika'nın, ABD-Meksika sınırı boyunca göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla daha fazla mücadele etmesini sağlamak amacıyla getirildiğini belirtmişti.