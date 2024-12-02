Meksika'da Büfeye Saldırı: 9 Ölü

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Meksika'nın kuzeyinde bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo del Grande kasabasındaki bir büfeye ve etraftaki müşterilere silahlı saldırı yapıldı.

Saldırıda, 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarına göre, saldırganlar önce büfedekilere, ardından etraftaki müşterilere rastgele ateş açtı.

Saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.