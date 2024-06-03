Meksika'da Devlet Başkanı Seçimini Claudia Sheinbaum Kazandı - Son Dakika
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Meksika'da Devlet Başkanı Seçimini Claudia Sheinbaum Kazandı

Meksika'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) adayı Claudia Sheinbaum kazandı. Sandıkların yüzde 82'sinin açıldığı açıklanan seçimde Sheinbaum, oyların yüzde 58,84'ünü alarak açık ara birinci oldu. Böylece Sheinbaum, Meksika tarihinde ülkeyi yönetecek ilk kadın devlet başkanı olacak. Seçime katılım oranı ise yüzde 60 olarak kaydedildi.

03.06.2024 18:43
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Meksika'da dün düzenlenen devlet başkanı seçimini 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum kazandı.

Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) sandıkların yüzde 82'sinin açıldığını açıkladı.

Buna göre, oyların yüzde 58,84'ünü alan Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, "açık" ara seçimi kazandı.

Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez yüzde 28,15 ile ikinci, eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez yüzde 10,52 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Maynez, kısa süre önce yaptığı açıklamada, yenilgiyi kabul ettiklerini duyurdu.

Sheinbaum, böylece "ülke tarihinde Meksika'yı yönetecek ilk kadın devlet başkanı" olmaya hak kazandı.

"Herkesin iyiliği için güzel şeyler yapmaya çalışacağız"

Başkent Meksiko'da toplanan binlerce destekçisine seslenen Sheinbaum, "Sizleri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ben yalnız değilim. Hepimiz buradayız, birlikte başardık. Vatanımız ve evlatlarımız için çalışacağız. Yoksullar başta olmak üzere herkesin iyiliği için güzel şeyler yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Meksika'nın çeşitli kentlerinde toplanan iktidar partisi destekçileri, Sheinbaum'un seçim zaferini kutladı.

Seçime katılım yüzde 60 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'nın yeni devlet başkanı Sheinbaum, 1 Ekim'de görevi mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan devralacak.

Kaynak: AA

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