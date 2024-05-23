Meksika'da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı - Son Dakika
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Meksika'da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı

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Meksika'da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in düzenlediği mitingde korkunç bir olay yaşandı. Sahnedeki dev metal ekranın vatandaşların üzerine düşmesi ve sahnenin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

23.05.2024 08:09
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Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde, sahnedeki dev metal ekranın halkın üzerine düşmesi ve sahnenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

SAHNENİN ÇATISI DA ÇÖKTÜ

Nuevo Leon eyaletinde son mitingini gerçekleştiren Yurttaş Hareketi'nin devlet başkanı adayı Maynez, ekibiyle destekçilerini selamlarken, sahnedeki dev metal ekran katılımcıların üzerine düştü. Sahnenin çatısının da çöktüğü olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Olayın ardından tedbiren hastaneye kaldırılan Maynez, X hesabındaki açıklamasında, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim ve olup biteni takip etmek için devlet yetkilileriyle iletişim halindeyim." ifadesini kullandı.

Meksika'da başkan adayının mitinginde korkunç kaza! 5 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

PANİK ANLARI KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgara dayanamayan dev metal ekranın mitingi takip edenlerin üzerine düştüğü görülüyor. Dev metal ekranın düşmesinin ardından sahnenin çatısının da çöktüğü ve orada bekleyenlerin "büyük" panik yaşadığı kameralara yansıdı.

DEVLET BAŞKANI OBRADOR'DAN AÇIKLAMA

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da X hesabındaki paylaşımında, kazadan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia da yaptığı açıklamada, trajik bir kaza yaşandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Meksika\'da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı
Kaynak: AA

Jorge Alvarez, Leon, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı - Son Dakika
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