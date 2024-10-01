John Kasırgası'nın vurduğu Meksika'da 17 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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John Kasırgası'nın vurduğu Meksika'da 17 kişi hayatını kaybetti

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Meksika'nın güneyinde John Kasırgası nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, bölgede yardım çalışmaları başladı.

01.10.2024 12:52  Güncelleme: 13:09
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinde John Kasırgası'nın neden olduğu afetler nedeniyle 15 kişinin öldüğünü ifade etti. Oaxaca eyaleti yetkilileri de, eyalette 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, eyalette normalde bir yılda beklenilen yağmur seviyesinin yaklaşık yüzde 80'inin 23-27 Eylül'de yağdığını belirtti.

MEKSİKA ORDUSU KASIRGADAN ETKİLENEN BÖLGELERE YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRIYOR

Öte yandan Meksika ordusu kasırgadan etkilenen bölgelere yardım malzemeleri ulaştırmaya başladı. Meksika'yı 2023'te Otis Kasırgası vurmuştu. Yaklaşık 900 bin kişinin etkilendiği kasırgada, 50'den fazla kişi hayatını kaybederken büyük hasar meydana gelmişti.

John Kasırgası\'nın vurduğu Meksika\'da 17 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel John Kasırgası'nın vurduğu Meksika'da 17 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çengelköylü:
    11 TEMMUZ 2023 TE ORDU TÜNEL ÇIKIŞINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ EKLEMİŞLER GÖRÜNTÜ TÜRKİYEDEN 1 0 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    VİDEOYA KARADENİZDE TÜNEL GİRİŞİNDEKİ YOL ÇÖMESİNİ EKLEMİŞLER 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: John Kasırgası'nın vurduğu Meksika'da 17 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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