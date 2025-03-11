Meksika'da Otobüs Kazası: 11 Ölü

MEKSİKO, 11 Mart (Xinhua) -- Meksika'nın güneydoğusundaki Oaxaca eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, pazartesi günü sabah saatlerin Santo Domingo Narro topluluğunun girişi yakınlarında Mitla-Tehuantepec karayolunda meydana geldi.

Eyalet hükümetinden yapılan açıklamada yaralıların en yakın sağlık merkezlerine kaldırıldığı ve ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Eyalet hükümetinin kazadan etkilenen ailelere destek sağlayacağı, ihtiyaç sahiplerineyse başta Ailenin Kapsamlı Gelişimi İçin Eyalet Sistemi olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından yardım edileceği duyuruldu.