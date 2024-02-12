Meksika'da Skydiving Uçağı Acil İniş Yaptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da Skydiving Uçağı Acil İniş Yaptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika\'da Skydiving Uçağı Acil İniş Yaptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde skydiving sporuyla uğraşan 5 kişiyi taşıyan uçak, plaja acil iniş yaparken bir kişinin ölümüne neden oldu. Uçaktaki mürettebatın durumu stabil olsa da, acil inişin sebebi hakkında henüz bilgi verilmedi.

12.02.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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MEXİCO Meksika'da skydiving (gökyüzü dalışı) sporuyla uğraşan 5 kişiyi taşıyan uçak, plaja acil iniş yaparken bir kişinin ölümüne neden oldu.

Meksika'nın Oaxaca eyaleti yetkilileri, yaptıkları açıklamada, 4 Kanadalı ve 1 Meksikalı sporcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki bir plaja acil iniş yaptığını bildirdi.

Yetkililer, uçağın acil iniş sırasında plajda bulunan bir kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Uçaktaki mürettebatın tedavi altına alındığını ve durumlarının "stabil" olduğunu açıklayan yetkililer, uçağın neden acil iniş yaptığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Meksika'da Skydiving Uçağı Acil İniş Yaptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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