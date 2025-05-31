Meksika'da Tarihi Yargı Seçimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika'da Tarihi Yargı Seçimi

31.05.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da 881 yargı pozisyonu için halk oy kullanacak; yargı reformu tartışma konusu.

Meksika'da halk, ülke tarihinde ilk kez Ulusal Yüksek Mahkeme ile Seçim Mahkemesi Üst Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere 881 yargı pozisyonu için yarın sandık başına gidecek.

Meksika'da kayıtlı 99 milyondan fazla seçmen, ülke genelinde kurulacak 83 bin 997 sandıkta yargı organlarının yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak.

Ülkede tarihi nitelik taşıyan bu seçimde Meksika genelindeki 881 yargı pozisyonuna getirilecek isimler, doğrudan halk oylamasıyla seçilecek.

Seçimle, Meksika Yüksek Mahkemesinin 9, Seçim Mahkemesi Üst Kurulunun 2, Seçim Mahkemesi Bölge Kurullarının 15 ve Yargı Disiplin Kurulunun 5 üyesi ile 464 bölge mahkemesi yargıcı ve 386 yerel mahkeme yargıcı belirlenecek.

Federal yargıçların seçimini düzenleyen Ulusal Seçim Enstitüsü (INE), vatandaşların oy pusulalarındaki adayları belirlemesinin ortalama 9 dakika süreceğini tahmin ediyor.

Meksika'da yargı mensuplarının tamamının halk oylamasıyla seçilmesi, eski Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un öncülüğünü yaptığı Dördüncü Dönüşüm (4T) hareketinin en önemli siyasi vaatlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Nasıl oy kullanılacak?

Seçimde çok sayıda aday bulunduğu için seçmenlerin her oy pusulasının üst kısmına tercih ettikleri adayın iki haneli numarasını yazarak oy kullanması gerekiyor.

Seçmenler, sadece oy vermekle kalmayacak, aynı zamanda adayların kim, hangi göreve aday olduğunu, eğitim durumunu ve önerilerini de öğrenebilecek.

Seçmenlere oy kullanılan federal makamın açıkça belirtildiği 6 farklı federal oy pusulası dağıtılacak.

Her pusulada ilgili federal kurum ve seçim bölgesi bilgileri yer alıyor ve her pusulanın üzerinde adaylığın hangi makam için olduğu açıkça belirtilen bir kutu bulunuyor.

İktidar ve muhalefet, seçimle ilgili farklı argümanlar sunuyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum liderliğindeki Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA), İşçi Partisi (PT) ve Meksika Ekolojik Yeşiller Partisinden (PVEM) oluşan 4T koalisyonu, yargı reformunu cezasızlıkla mücadele ve demokratikleşme süreci açısından hayati önemde bir adım olarak değerlendiriyor.

Sheinbaum'a göre bu reform, her düzeydeki yargıçların karar ve uygulamalarını toplumsal denetime açan, görevini layığıyla yerine getirmeyen yargı mensuplarının ise halk tarafından sandık yoluyla görevden alınabilmesini mümkün kılan öncü bir sistem olarak değerlendiriliyor.

Muhalefet, bu reformun kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu savunuyor ve yargının yürütme ile yasama karşısındaki dengeleyici rolünü kaybedebileceği uyarısında bulunuyor.

Ulusal Hareket Partisi (PAN) ve Kurumsal Devrimci Parti (PRI) gibi muhalefet partileri, seçim sürecinin "adil ve şeffaf" olmadığını savunarak seçmenleri sandığa gitmemeye çağırdı.

Reform karşıtları, sistemin değişmesi halinde siyasi partiler, çıkar grupları veya organize suç örgütlerinin etkisindeki isimlerin yargıya sızabileceğini iddia ediyor.

Yarınki seçimlerde yarışan adayların profillerini inceleyen "Defensorxs" adlı sivil toplum kuruluşu, uyuşturucu kaçakçılığı bağlantısı ya da şiddet ve yolsuzluk suçlamaları bulunan 19 adayı "yüksek riskli" olarak sınıflandırdı.

Devlet Başkanı Sheinbaum'dan eleştirilere yanıt

Sheinbaum, eleştirilere yanıt olarak yaptığı açıklamada, eski sistemin kendisine Yüksek Mahkeme yargıçlarını atama yetkisi tanıdığını ve 4T koalisyonunun bu atamaları onaylamak için Kongrede yeterli çoğunluğa halihazırda sahip olduğunu vurgulayarak, amacının yargı gücünü kontrol etmek olmadığını dile getirdi.

Sheinbaum, eski sistemle yeni sistem arasındaki farkı şöyle ifade etti:

"Oy kullanacak kişiler, yargı organında kimlerin yer alacağına karar verecek ve bu seçimde kazananlar, halk tarafından seçilenler, halka hesap verecekler. İşte büyük fark bu."

Meksika basını

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede bazı hukukçular ve yargı mensupları, reformun yargı bağımsızlığını zayıflatacağını savunuyor.

Yargıçların halk oylamasıyla seçilmesi, siyasi baskılara ve popülist eğilimlere açık hale getirebileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Meksikalı uzmanlar, seçim sürecinde organize suç örgütleri ve siyasi partilerin yargı üzerinde etkili olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yargı bağımsızlığı ve demokratik dengeye dikkati çeken uzmanlar, bu durumun yargının siyasallaşmasına ve halkın güveninin zedelenmesine yol açabileceğine dair endişelerini ifade ediyor.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Tarihi Yargı Seçimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:15:58. #7.13#
SON DAKİKA: Meksika'da Tarihi Yargı Seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.