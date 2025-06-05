Meksika'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika'dan Trump'a Sert Tepki

05.06.2025 05:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sheinbaum, Trump'ın çelik ve alüminyum gümrük vergisini artırmasını haksız buldu, önlem alacaklarını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarmasına tepki gösterdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarmasını eleştirerek, bu kararın "haksız" ve "hukuki temelden yoksun" olduğunu belirtti.

Sheinbaum, "Bizim bakış açımıza göre bunun yasal bir dayanağı yok. Çünkü iki ülke arasında bir ticaret anlaşması var. ABD bunu ulusal güvenlik gerekçesiyle değerlendiriyor. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü, Meksika ile güvenlik dahil her konuda iyi işbirliği olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu kararın haklı bir gerekçesi olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'ın ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Washington'da bir anlaşmaya varmak üzere görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

ABD ile ortak bir yol bulunamaması durumunda Meksika'nın kendi önlemlerini alacağını vurgulayan Sheinbaum, "Anlaşma sağlanamazsa önümüzdeki hafta alacağımız önlemleri açıklayacağız. Bu sorunlar daha önce de vardı. Dünyanın diğer bölgelerinden yapılan ithalatın azalmasıyla çözmeye çalışıyorduk. Ancak şimdi yeni adımlar atmamız gerekebilir." diye konuştu.

Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Bu karar, çelik ve alüminyum ihracatının yüzde 84'ünü ABD'ye yapan Meksika'yı derinden etkiliyor.

Söz konusu kararın "haksız" ve "hukuki temelden yoksun" olduğunu vurgulayan Sheinbaum, Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'ın, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir anlaşmaya varmak üzere Washington'a gideceğini söyledi.

Sheinbaum, ABD ile ortak bir yolun bulunmaması halinde önlem alacaklarını belirterek, "Anlaşma sağlanamazsa, (alınacak) önlemleri açıklayacağız. Bu sorunlar vardı, ancak dünyanın diğer bölgelerinden yapılan ithalatın azalmasıyla bu sorunları çözüyorduk. Aksi takdirde, önümüzdeki hafta bizim de alacağımız bazı önlemleri açıklayacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Haziran 2025'te imzaladığı bir kararnameyle, ithal çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini %25'ten %50'ye yükseltti. Bu karar, özellikle çelik ve alüminyum ihracatının %84'ünü ABD'ye yapan Meksika'yı derinden etkiliyor

Bu gelişmeler, Meksika'nın çelik ve alüminyum sektöründe 380.000'den fazla istihdamı ve 7,5 milyar dolarlık yatırımı riske atıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı
Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Romulo’ya tarihi transfer teklifi Romulo'ya tarihi transfer teklifi
Trump malikanesinde alarm İçeri girerken Gizli Servis’e yakalandı Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandı
Demet Özdemir’den baba ocağına duygusal ziyaret Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret
Hindistan’da şiddetli yağışlar 44 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 44 can aldı
Giden gidene Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
03:22
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
15:36
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
15:28
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı Çocuklar dışarı çıkamıyor
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
15:23
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
15:10
Ukrayna’da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü’nün hikayesi
Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi
15:09
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda
14:57
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
14:33
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
14:30
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi Yeni video daha vahim
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 10:50:01. #7.13#
SON DAKİKA: Meksika'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.