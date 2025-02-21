Meksika'dan Yabancılara Sert Cezalar

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MEKSİKO, 21 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ulusal egemenliği güçlendirmek ve Meksika'da yasadışı faaliyetlerde bulunan yabancılara daha ağır cezalar getirmek amacıyla yapılan iki anayasa değişikliğini imzaladı.

ABD yönetimi, çarşamba günü Meksikalı 6 uyuşturucu kartelini "terör örgütü" kategorisine alan bir karar almıştı. Kararın ardından ABD'nin bu kartellere yönelik yasal ve askeri eylemlerini genişletmesi bekleniyor.

Sheinbaum, perşembe günü Ulusal Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin "her şeyi istedikleri gibi adlandırdığını", Meksika'nın ise "işbirliği ve koordinasyon ilkesiyle hareket edip asla itaat etmediğini, müdahaleye ve işgale kesinlikle karşı olduklarını" ifade etti.

Devlet Başkanı, "Egemenliğimizin müzakere konusu olmadığını açıkça belirtmek isteriz. ABD, bunu bir fırsat olarak kullanıp egemenliğimizi ihlal edemez" dedi.

Anayasa'nın 40. maddesinde yapılan değişiklikte "Meksika halkının hiçbir koşulda darbe, seçimlere müdahale veya kara, deniz, hava veya uzay yoluyla toprak ihlalleri gibi ulusun bütünlüğü, bağımsızlığı veya egemenliğine zarar verecek müdahale, ihlal veya herhangi bir yabancı eylemi kabul etmeyeceği" vurgulanıyor.

Değişiklikte, Meksika devletinin açık izni olmaksızın hiçbir yabancı yetkilinin Meksika'da soruşturma veya kovuşturma yürütemeyeceği de belirtiliyor.

Madde 19'da yapılan değişiklik ise silah kaçakçılığı ya da Madde 40'ta tanımlandığı üzere Meksika'nın egemenliğini ihlal eden herhangi bir faaliyete karışan yabancılara mümkün olan en yüksek cezanın verilmesini ve bu kişilerin tutuklu yargılanmalarını öngörüyor.

Sheinbaum ayrıca Meksika Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'li silah üreticileri ve distribütörlerine karşı açtığı davayı genişlettiğini vurgulayarak bu kişileri, yasadışı silahların Meksika'ya sokulmasında suç ortaklığıyla itham etti. ABD Adalet Bakanlığı da bu durumu ocak ayında teyit etmişti.