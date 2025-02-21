Meksika'dan Yabancılara Sert Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika'dan Yabancılara Sert Cezalar

Claudia Sheinbaum, ulusal egemenliği güçlendiren anayasa değişikliklerini imzaladı.

21.02.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEKSİKO, 21 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ulusal egemenliği güçlendirmek ve Meksika'da yasadışı faaliyetlerde bulunan yabancılara daha ağır cezalar getirmek amacıyla yapılan iki anayasa değişikliğini imzaladı.

ABD yönetimi, çarşamba günü Meksikalı 6 uyuşturucu kartelini "terör örgütü" kategorisine alan bir karar almıştı. Kararın ardından ABD'nin bu kartellere yönelik yasal ve askeri eylemlerini genişletmesi bekleniyor.

Sheinbaum, perşembe günü Ulusal Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin "her şeyi istedikleri gibi adlandırdığını", Meksika'nın ise "işbirliği ve koordinasyon ilkesiyle hareket edip asla itaat etmediğini, müdahaleye ve işgale kesinlikle karşı olduklarını" ifade etti.

Devlet Başkanı, "Egemenliğimizin müzakere konusu olmadığını açıkça belirtmek isteriz. ABD, bunu bir fırsat olarak kullanıp egemenliğimizi ihlal edemez" dedi.

Anayasa'nın 40. maddesinde yapılan değişiklikte "Meksika halkının hiçbir koşulda darbe, seçimlere müdahale veya kara, deniz, hava veya uzay yoluyla toprak ihlalleri gibi ulusun bütünlüğü, bağımsızlığı veya egemenliğine zarar verecek müdahale, ihlal veya herhangi bir yabancı eylemi kabul etmeyeceği" vurgulanıyor.

Değişiklikte, Meksika devletinin açık izni olmaksızın hiçbir yabancı yetkilinin Meksika'da soruşturma veya kovuşturma yürütemeyeceği de belirtiliyor.

Madde 19'da yapılan değişiklik ise silah kaçakçılığı ya da Madde 40'ta tanımlandığı üzere Meksika'nın egemenliğini ihlal eden herhangi bir faaliyete karışan yabancılara mümkün olan en yüksek cezanın verilmesini ve bu kişilerin tutuklu yargılanmalarını öngörüyor.

Sheinbaum ayrıca Meksika Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'li silah üreticileri ve distribütörlerine karşı açtığı davayı genişlettiğini vurgulayarak bu kişileri, yasadışı silahların Meksika'ya sokulmasında suç ortaklığıyla itham etti. ABD Adalet Bakanlığı da bu durumu ocak ayında teyit etmişti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'dan Yabancılara Sert Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'dan Yabancılara Sert Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.