Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin dış politikasını eleştirdi - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin dış politikasını eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD'nin dış politikasının kibirli ve müdahaleci olduğunu belirterek, ülkelerin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Obrador, ABD'nin insan hakları ihlallerine ilişkin raporunu eleştirerek, savaşa milyarlarca dolar harcayan bir ülkenin insan haklarından bahsedemeyeceğini ifade etti.

25.04.2024 09:56
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MEKSİKO, 25 Nisan (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin dış politikasını ülkelerin egemenliğine saygı gösterecek şekilde değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Lopez Obrador, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Monroe Doktrini'nin benimsenmesinden bu yana ABD hükümetinin en az iki asırdır "kibirli" ve "müdahaleci" bir dış politika izlediğini ifade etti.

Devlet başkanı, "Her zaman bu doğrultuda hareket ettiler. Dış politikalarını değiştirmeleri gerektiği konusunda çok ısrar ettik ve etmeyi de sürdüreceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu hafta başında dünya genelinde insan haklarının durumuna ilişkin yayımladığı bir rapor, Meksika'da insan hakları ihlallerinin hakim olduğunu öne sürmüştü.

Lopez Obrador, "Dünyanın dört bir yanında çatışmaların yaşandığı ülkelerde masum insanları öldürmek için savaşa milyarlarca dolar ayıran bir ülke nasıl olur da insan haklarından bahsedebilir?" diye sordu.

Kaynak: Xinhua

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