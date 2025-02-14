Meksika, Google'a Yasal Süreç Başlatma İhtimali

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MEKSİKO, 14 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google Haritalar uygulamasında Meksika Körfezi'nin tamamının adını "Amerika Körfezi" olarak değiştiren Google'a gerekirse hukuku süreç başlatacağını söyledi.

Sheinbaum, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Google'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesine uyarak isim değişikliğine gitmekle "hata ettiğini" belirtti.

Şirket, kısa süre önce ABD'deki kullanıcıların "Amerika Körfezi" ismini gördüğü, Meksika'daki kullanıcıların "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edeceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceğini açıklamıştı. Şirket, bu değişikliği Trump'ın kararnamesine uygun olarak ABD hükümetinin Coğrafi İsimler Sistemi'nin güncellenmesinin ardından yaptı.

Sheinbaum, körfezin adını değiştirme planını duyuran Google'a geçen ay bir mesaj göndermişti. Devlet Başkanı, perşembe günü yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'nin de bir mesaj göndererek şirkete "Meksika Körfezi'nin hiçbir yerinin Amerika Körfezi olarak adlandırılamayacağını" ilettiğini belirtti.

Hükümetin hukuk müşavirinin konuyu incelediğini belirten Sheinbaum, Google'ın isimler üzerinde yargı yetkisine sahip uluslararası bir kuruluş değil sadece, haritalama hizmeti sunan özel bir şirket olduğunu ve "yasalara uyması" gerektiğini vurguladı.