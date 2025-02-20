Meksika'nın Ekonomi Tahmini Düşürüldü

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MEKSİKO, 20 Şubat (Xinhua) -- Meksika Merkez Bankası 4. çeyreğe ait 2024 Enflasyon Raporu'nda 2025 ekonomik büyüme tahminini, yeni ABD yönetiminin politikalarına ilişkin belirsizliği gerekçe göstererek yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya düşürdü.

Bankanın çarşamba günü yayımladığı raporda, "Özel yatırım başta olmak üzere özel tüketimin artış hızı, devam eden belirsizlik nedeniyle sınırlı olabilir" denilerek 2025 yılında ekonomik faaliyetlerin zayıf olacağı öngörüldü.

Meksika'nın 2026 yılına yönelik ekonomik büyüme tahminleri ise değişiklik göstermeyerek önceki tahminde olduğu gibi yüzde 1,8 olarak öngörüldü.

Raporda, yeni ABD yönetiminin göç ve ticaret gibi alanlarda sonuçları kesin olmayan politikalar uygulamaya koyması nedeniyle görünümün belirsizliğini koruduğu belirtildi.

Raporda ana riskin, ticaret veya iç faktörler başta olmak üzere ABD politikalarına ilişkin belirsizliğin daha da artması olduğu konusunda uyarı yapılarak bu durumun dış talebi zayıflatabileceği ve Meksika'da tüketici harcamalarını ve yatırımları azaltabileceği kaydedildi.

Resmi verilere göre, Latin Amerika'nın ikinci en büyük ekonomisi olan Meksika'nın gayrisafi yurtiçi hasılası geçen yıl 2023'te bildirilen yüzde 3,3 büyümenin yarısına bile ulaşamadı.