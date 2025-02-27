Meksika ve ABD Güvenlik Görüşmesi

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MEKSİKO, 27 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmek ve ikili güvenlik koordinasyon anlaşmasına son şeklini vermek üzere Washington'a gideceklerini söyledi.

Sheinbaum çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Güvenlik heyetimiz bugün yola çıkıyor. Yarın Washington'da Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelecekler" dedi.

Sheinbaum, heyette güvenlik, savunma, donanma, dışişleri ve adalet bakanlarının yer aldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir mutabakata varılmadığı takdirde ABD'nin Meksika mallarına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin 4 Mart'ta yürürlüğe girecek olması nedeniyle bu anlaşma büyük önem taşıyor.

Trump, seçim kampanyası sürecinden bu yana fentanil kaçakçılığı ve yasadışı göçü engelleme çabalarını güçlendirmemesi halinde Meksika'ya gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunuyor.

Sheinbaum görüşmenin iki ülkenin de egemenliğine saygı gösteren bir güvenlik çerçevesi oluşturmak üzere devam eden görüşmeler kapsamında yapılacağını söyledi.

Gümrük vergilerinin kalıcı olarak askıya alınmasını talep eden Meksika, ABD'den organize suçları besleyen silah kaçakçılığını engelleme çabalarını artırmasını istiyor.