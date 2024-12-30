Mektebim Koleji, Karaman Kampüsünü Açtı - Son Dakika
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Mektebim Koleji, Karaman Kampüsünü Açtı

Mektebim Koleji, Karaman Kampüsünü Açtı

Mektebim Koleji, Karaman'da yeni bir kampüs açtı. Kurucu Ümit Kalko, kaliteli eğitim ve yapay zeka çağında çocukları geleceğe hazırlama hedeflerini vurguladı.

30.12.2024 09:44  Güncelleme: 09:50
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MEKTEBİM Koleji, kampüs ağına Karaman'ı ekledi. Karaman'da gerçekleşen lansmanda konuşan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, kolejin güçlenerek büyüdüğünü belirtti. Kalko, Karaman'da birlikte yeni başarı hikayeleri yazacaklarını, büyük şehirlerdeki öğrencilerin sahip olduğu tüm imkanları Karaman'a da taşıyacaklarını ifade etti.

Lansman Karaman'da bir otelin konferans salonunda gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu lansmana, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, kampüs kurucuları, Mektebim Koleji yöneticileri, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

'HEYECANLI VE GURURLUYUZ'

Karaman'da nitelikli ve çağdaş eğitimin öncüsü sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyleyen Kampüs Müdürü Mehmet Önal, geleceğin mimarlarının eğitimciler olduğunu belirterek eğitimde sürekli gelişimin ve yenilenmenin önemini vurguladı. Önal, "Kurulduğu günden bugüne Karaman'da kaliteli bir eğitim hizmeti veriyoruz. Bugün burada Mektebim Kolejine dahil olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Mektebim Koleji ile birlikte Karaman'da eğitimde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Nitelikli ve çağdaş eğitim olanaklarının bölgede daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağız. Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko'nun vizyonerliğinde yaptığımız güç birliğiyle yirmi birinci yüzyılın yetkinliklerine sahip dünya vatandaşı bireyler yetiştirme amacıyla eğitime değer katacak büyük hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİZ ÖĞRENCİLERİMİZİ 20 YIL SONRASI İÇİN HAZIRLIYORUZ'

Lansmanda konuşan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, Mektebim'i 2011 yılında İstanbul'da kurduklarını ve 13 yıl içinde Türkiye'de 50'de yakın kampüslerinin olduğunu, geçen yıl İngiltere Manchester'da ve Özbekistan'da 2 okul açtıklarını söyledi.

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin eğitimden bağımsız olmadığını söyleyen Kalko, "Eğitim hayattan bağımsız değil, hayatın tam da içinde. Yani hayat bu kadar hızlı değişiyorken eğitimin gereklerinin değişmemesi mümkün değil. Bugün telefonumuza bir yapay zeka yükleyin, sorduğunuz soruların yüzde 99'nu cevaplıyor. Önemli bir rakibimiz var, onun için kendimizi güçlendirmemiz lazım. Bundan 20 sene sonra dünyada birçok mesleğin olmayacağı düşünülüyor. Örneğin bundan 20 sene sonra muhasebecilik, bankacılık mesleği olmayacak deniliyor. Avukatlara az ihtiyaç olacak deniliyor. Peki, bu işleri kim yapacak? Yapay zeka yapacak. Biz çocuklarımızı10 sene 20 sene sonraya hazırlıyoruz. O zaman şimdiden bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bizler öğretmeniz ama aynı zamanda birer mimarımız; çünkü geleceği biz tasarlıyoruz " diye konuştu.

"MEKTEBİM, KARAMAN'A HAYIRLI OLSUN"

Kalko, Mektebim Kolejinin güçlenerek büyüdüğünü belirterek, Karaman'da birlikte yeni başarı hikayeleri yazacaklarını, büyük şehirlerdeki öğrencilerin sahip olduğu tüm imkanları Karaman'a da taşıyacaklarını söyledi. Kalko, "Yaşadığımız yüzyıl yapay zeka çağı. Yapay zeka gelecekte birçok mesleği elimizden alacak ancak onun da yetenekleri sınırlı. 21. Yüzyılın yetilerine sahip yaratıcı, eleştirel düşünen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim yetenekleri güçlü çocukları yetiştirmek sorumluluğuyla güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Bu vizyon ve misyonla Mektebim Koleji olarak eğitim ve bilimin bayrağını Karaman'da dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Mektebim Koleji Karaman Kampüsü, Karaman'da eğitimin yeni adresi olacak. Karaman'a ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Lansman, Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko'nun kampüs yöneticilerine rozet takma töreniyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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