Melenchon: Sosyalist Parti Artık Ortak Değil - Son Dakika
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Melenchon: Sosyalist Parti Artık Ortak Değil

Melenchon, Sosyalist Parti'nin gensoruya destek vermesini eleştirerek, artık ortak olmadıklarını belirtti.

20.01.2025 14:16
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Fransa'da sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) ortaklarından aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, Sosyalist Parti'nin (PS) artık kendileri için bir ortak olmadığını belirtti.

PS'nin mevcut hükümete karşı Meclise sunulan gensoru önergesine 16 Ocak'ta destek vermemesinin ardından, NFP bünyesindeki bölünme derinleşiyor.

RTL radyosu, Public Senat kanalı, Le Figaro gazetesi ve M6 kanalının ortak yayınına katılan Melenchon, NFP'nin ortaklarından PS'nin mevcut hükümete yönelik tutumunu değerlendirdi.

Melenchon, "Kendimizi ihanete uğramış hissediyoruz. (NFP'de) Müttefik ve ortak olmalıyız ve bir ortağımız (PS) hükümet ile sürpriz görüşme başlatıyor ve biz bundan hiçbir şekilde haberdar edilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

PS'nin artık bir ortak değil, koşullara bağlı olarak bir müttefik olduğunu belirten Melenchon, hükümete karşı gensoru önergelerine destek vermeyen PS'nin kendisini "muhalif" olarak nitelemesine hiç kimsenin anlam veremediğini kaydetti.

LFI partisinin François Bayrou hükümetine karşı sunduğu gensoru önergesi, 16 Ocak'ta Ulusal Meclis tarafından reddedilmişti.

NFP'den LFI, Yeşiller Partisi (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) tarafından desteklenen önergeye, PS'den destek gelmemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Aralık 2024'te merkez sağcı Bayrou'yu başbakan atamıştı.

Kaynak: AA

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