Memur Maaşları Eridi, Talepler Artıyor - Son Dakika
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Memur Maaşları Eridi, Talepler Artıyor

Memur Maaşları Eridi, Talepler Artıyor

Birlik Haber-Sen Başkanı Ömer Budak, memur maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirtti.

06.02.2025 15:16
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Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) Genel Başkanı Ömer Budak, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 11,54'lük zam oranının ocak ayı enflasyonuyla eridiğini belirterek, "Kayıplar telafi edilsin. Yüzde 10 refah payı verilsin. Alım gücü bir an önce iyileştirilsin" talebinde bulundu.

Budak, sendikanın Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmasında genelde kamu görevlilerinin özelde ise basın yayın ve iletişim hizmet kolunda yaşanan sorunlara değinen Budak, şöyle konuştu:

"2025 yılı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 11,54 artış yaşandı. Maaş artışları, hafta başında TÜİK'in açıkladığı yüzde 5,03'lük ocak ayı enflasyonu ile eriyip gitti. Biz market ve pazarda yüzde 100'ü bulan enflasyonla karşılaşıyoruz. Milyonlarca memur ve memur emeklisi ağır koşullar altında geçimini sağlamaya çalışıyor. Enflasyon tüm maaş artışlarını eritmeden harekete geçilmeli. Talebimiz; kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin kayıplar telafi edilsin. Yüzde 10 refah payı verilsin. Alım gücü bir an önce iyileştirilsin."

"Ne kadar doğru karar verdiğimizi ocak ayı enflasyonuyla gördük"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da kamu görevlileri ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Son toplu sözleşmede bize 2025'in ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için ise yüzde 5 teklif etmişlerdi. Biz bunu kabul etmedik. Ne kadar doğru karar verdiğimizi yüzde 5'in üzerinde çıkan ocak ayı enflasyonuyla gördük." dedi.

Toplantıya Birlik Haber-Sen'in örgütlü olduğu PTT'nin Genel Müdürü Hakan Gülten de katıldı.

Konuşmasında, PTT'nin genişleyen faaliyet alanıyla ilgili bilgiler paylaşan Gülten, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

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