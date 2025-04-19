Mençuna Şelalesi'ne Ziyaretçi Akını

Karların erimesiyle coşan Mençuna şelalesi ziyaretçi akınına uğradı

ARTVİN - Artvin'in doğal güzelliklerinden Mençuna Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coşkusu artınca ziyaretçi akınına uğruyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Mençuna Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coşkulu akışıyla doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Yoğun kış mevsiminin ardından etkileyici manzaraya kavuşan şelale, Kamilet Vadisi'ne akın eden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Arhavi'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan Mencuna Şelalesi, baharın gelmesiyle birlikte canlandı. Karların erimesiyle su debisinin artması, şelaleyi izlemeye gelen vatandaşlara görsel şölen sundu. 90 metre yüksekliğinden dökülen suyun çıkardığı ses ve çevresindeki yeşil doğa, ziyaretçilere huzur dolu anlar yaşattı.

Doğa yürüyüşü yaparak şelaleye ulaşan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Ziyaretçiler, Mençuna'nın özellikle bahar aylarında görülmesi gereken bir doğa harikası olduğunu belirtiyor.