Menderes Belediyesi, 2024 Yılı Boyunca Yapılan Çalışmaları Açıkladı

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen projeleri açıkladı. Sosyal hizmetlerden kültürel etkinliklere kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Yeni yılda da hız kesmeden hizmet kervanımızı sürdüreceğiz. Kent Lokantası, Roman Masası gibi hizmetlerimiz başta olmak üzere birçok yeni projeyi Menderesimize kazandıracağız" dedi.

Menderes Belediyesi, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen proje ve hizmetleri açıkladı. Belediye yapılan hizmetleri şöyle sıraladı:

"Menderes Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işsizliğe çare olacak yeni hizmet İş'im Menderes faaliyete sokuldu. Vatandaşların başvurularını yapabileceği birim, işçi ile işveren arasında köprü oluyor. Başlatılan yeni hizmet Menderes'te işsizlik sorununu azaltmanın yanı sıra doğru iş ile doğru işçiyi buluşturma hedefiyle faaliyetlere devam ediyor.

Belediye, araç kiralama devrine son vererek kendi öz kaynaklarıyla kendi araç filosunu kurdu. Bu sistem ile Menderes Belediyesi büyük bir mali yükten kurtuldu. Yapılan çalışma ile 5 adet binek, 5 adet çift kabin, 4 adet çöp kamyonu, 1 adet kepçe, 1 adet silindir olmak üzere toplam 16 adet araç Menderes Belediyesi'ne kazandırıldı. İlk etap teslimat kapsamında 5 adet binek araç hizmete başlarken, ikinci etap teslimatın ise kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği duyruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülen çalışmalar kapsamında Mendereslilerin en çok talep ettiği 508 Menderes- Konak otobüs hattı da yeniden başlatıldı.

Yeni sistemde yıllık 10 milyon lira tasarruf

Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde ki yapılanma ile yeni dönem de başladı. Büyük bir atılım yaparak daha önceleri ihale usulü hizmet alımı olarak gerçekleşen evde bakım hizmeti, belediyenin kendi bünyesine dahil edildi. Belediye, kendi sağlık personeli ile hizmet verip kendi ambulans servisi olan İzmir'deki 6 belediyeden biri oldu. Yeni sistemde yıllık 10 milyon lira tasarruf edilmesi bekleniyor. Evde sağlık hizmetinden evde bakım hizmetine dönüştürülen uygulama hasta yıkama, el ve ayak bakımı, yara bakımı, berber hizmeti, ambulans ile hasta taşıma, fizyoterapist ve diyetisyen desteği gibi hizmetleri barındırıyor.

Engelli Hizmet Birimi, birçok farkındalık ve destek etkinliği düzenledi

İhtiyaç duyan vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği verilirken tekerlekli sandalye bakım onarım desteği de belediye tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Engelli Hizmet Birimi ise birçok farkındalık ve destek etkinliği düzenledi. Engelli gençlerin katılımı ile düzenlenen ve içinde çeşitli etkinliklerin olduğu otel gezisinin yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir gezisi düzenlendi. Birim dernekler ile de iş birliği yapıyor. Kurum içi farkındalık için personellere de etkinlikler düzenleniyor.

Engellilere uygun hale getirilen Gümüldür Sunal Tülbentçi Parkı ile İzmir'in ilk ve tek kırmızı bayraklı plajının sahibi Menderes Belediyesi oldu. 400 engelli bireyi yaz boyu ağırlayan alanın isonraki yıl bin ile bin 500 arası kişiyi ağırlaması bekleniyor. Bunun yanı sıra gerekli kriterleri yerine getiren Menderes Belediyesi, 43 kilometrelik sahil bölgesinde kurallara uyulan tam 11 mevkide mavi bayrağa layık görüldü.

Bozuk yollar düzeltildi, yeni yollar yapıldı

Başlatılan yol seferberliği ile bozuk yollar düzeltildi, yeni yollar yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü diğer kurumlarla da koordineli olarak çalışmalar yürüttü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, Karayolları Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumlarla altyapı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Asfalt, kilit parke, kaldırım ve bordür gibi hizmetlerin yanında meydan ve okul çevrelerinde çalışmalar da gerçekleştirildi.

Yeni park kazandırıldı

Menderes Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Barbaros Mahallesi'ne yeni park kazandırdı. Yoğun çalışmanın ardından park açılışa hazır hale geldi. Engellilerin kullanımına da uygun tasarlanan bin 300 metrekarelik parkta oyun alanları, spor aletleri, mini basketbol sahası ve oturma alanları yer alıyor. Yeni parkın yapımının yanı sıra Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki tüm parklarda tadilat ve bakım işlemleri, yeşil alan bakım ve budama işlemlerinin yanı sıra parklardaki elektrik tesisatını da yeniliyor. Çocuk sağlığı düşünülerek parklar dezenfekte ediliyor.

Sahil bölgesinde yaşanan doğal afetin ardından Menderes Belediyesi, tüm ekip, araç ve iş makineleri sorun yaşanan bölgelere intikal ederek çalışma gerçekleştirdi.

Bilinçlendirme eğitimleri verildi

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yer alan ekipler okullarda sıfır atık konusunda bilinçlendirme eğitimleri verdi. Esnaf ve diğer vatandaşlardan atık yağlar toplanarak doğaya karışması engellendi. İlçenin her yerine geri dönüşüm kutuları konularak çevreyi koruma adına etkin mücadeleye katkı sağlandı.

Sosyal tesislerin hizmet kalitesi arttırıldı

Görece Hürriyet Mahallesi'nde Rumeli Kafe kazandırılırken, tüm sosyal tesisler yenilenerek hizmet kalitesi yükseltildi. Uygun fiyatları ile halkın rahatça zaman geçirebileceği mekanlar sağlandı. Birinci derece şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, 65 yaş üstü vatandaşlar ile 15-20 yaş arası gençler indirimli kart uygulaması hizmetten yüzde 20 indirimle faydalanabiliyor.

Spor kulüplerine destekler verildi

Spora ve sporcuya önem veren Menderes Belediye Başkan Çiçek, 1957 Menderes Spor Kulübü'nün kurulmasına öncülük etti. Spor tesisleri de yenilenerek atıl durumdan kurtarıldı. Halı sahalar baştan sona yenilenirken spor salonlarında bakım çalışmaları gerçekleşti. Plaj futbolu, U-12 Futbol Turnuvası, 3x3 Basketbol Turnuvası, 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu gibi etkinliklerle vatandaşların spora ilgisi arttırıldı. Spor okulları ve yıl boyu gerçekleşen kurslara yoğun katılım gerçekleşti. Spor kulüplerine destekler verildi.

Çeşitli konser ve şenlikler düzenlendi

Birbirinden değerli sanatçıların 30 Ağustos, 29 Ekim ve festivallerde verdiği konserler vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Özdere Gümüldür Mandalina Festivali yüzlerce kişiyi ağırladı. Düzenlenen Motofest etkinliği yoğun ilgi gördü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen etkinlikle çocuklara bayram havası yaşatıldı. 1 Mayıs'ta gerçekleşen uçurtma şenliği ile gökyüzü uçurtma ile doldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında yaz ayları boyunca çocuklara yönelik tüm mahallelerde "Şarjı Bitmeyen Oyunlar" etkinliği gerçekleştirilirken, Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda 7'den 70'e Kitap Takas Şenliği yapıldı.

"Hoş geldin bebek" uygulaması hizmete girdi

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmete geçirdiği Hoş Geldin Bebek uygulaması ile yeni doğan çocuklara ilk hediyelerini verdi. Menderes'te doğan bebekler için gerçekleşen hizmette ailelere, bakım çantası, bez, mendil, şampuan, bakım örtüsü, battaniye ve ateş ölçer gibi hediyeler barındıran paket takdim edildi."

"Menderesli hemşehrilerimin sesi olmaya devam edeceğiz"

Vatandaşa hizmet yolunda durmadan yorulmadan çalıştıklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Göreve geldiğimiz andan itibaren ranta değil halka hizmetlerimizle vatandaşımızın yanında oluyoruz. 2024 yılında yoğun bir hizmet dönemini geride bıraktık. Yeni yılda da hız kesmeden hizmet kervanımızı sürdüreceğiz. Kent Lokantası, Roman Masası gibi hizmetlerimiz başta olmak üzere birçok yeni projeyi Menderes'imize kazandıracağız. Menderesli hemşehrilerimin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.