Menderes Belediyesi'nden Modern Hayvan Barınağı Projesi

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, Çakaltepe Mahallesi'nde atıl durumdaki hayvan barınağında çalışma başlatıyor. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Hayvan dostlarımız için temiz, düzenli, modern bir tesis yapacağız" dedi.

Menderes Belediyesi, atıl halde bırakılarak kaderine terk edilen Çakaltepe Mahallesi'ndeki hayvan barınağını ilçeye kazandırmak için kolları sıvadı. Çalışma ile kullanışsız durumda olan barınağın eksikleri giderilecek.

Barınakta incelemelerde bulunan Başkan Çiçek, "Şu an işe yaramaz halde duran tesisimiz neden ilçemize faydalı bir hale gelmesin? Yıllardır atıl halde duran alanımızı Menderes'e ve Menderesli'ye kazandıracağız. Hem sokaklarda başıboş dolaşan hayvanların sayısını düşürecek ve onları yuva sahibi yapacağız hem de barınağımızda onlara hak ettikleri değeri vereceğiz. Daha güvenli, daha sağlıklı olmalarını sağlayacağız. Hayvan dostlarımız için temiz, düzenli, modern bir tesis yapacağız. İlçemiz için hizmet üretmek için geldik. Daima da faydalı işler yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.