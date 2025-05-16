Menderes\'te Kaçak Tütün Operasyonu

Menderes ilçesinde 6 kilo 840 gram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 6 kilo 840 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Jandarma, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
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