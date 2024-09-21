Menderes\'te Rumeli Kafe Açıldı

Güncel

(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Rumeli Kafe'nin açılışı yapıldı.

Menderes Belediyesi'nin iştiraki Cumaovası A.Ş. tarafından Görece Hürriyet Mahallesi'ne kazandırılan Rumeli Kafe'nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Başkan İlkay Çiçek de açılış kurdelesini vatandaşlarla birlikte kesti.

Açılışta konuşan Başkan Çiçek, "Yeni tesisimiz ilçemize hayırlı olsun. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda vatandaşlarımızın elini rahatlatmak, ailesi ve arkadaşları ile geldiğinde güzel vakit geçirmesini sağlamak istedik. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçemize sunmayı sürdürecek, Menderes'imize yeni sosyal tesisler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Hem yiyecek hem içecek servisi ile hizmet verecek Rumeli Kafe, fiyat tarifesinin uygunluğu ile dikkati çekiyor. Sosyal tesis açık ve kapalı alanları, araç park yeri ve çocuk oyun alanı ile her yaştan insana ve aileye hitap ediyor.