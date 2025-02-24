Menderes'te Sanatsal Dokunuşlar Devam Ediyor

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(İZMİR) - Menderes'te duvarlar, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sanatsal çizimleriyle renkleniyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "İlçemizin 44 mahallesine eşit hizmet anlayışı ile götürdüğümüz alt yapısal hizmetlerimizin yanında sanatsal dokunuşlar da gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimiz renklenmeye devam edecek" dedi.

Menderes Belediyesi, mahallelerde belirlenen bölgelere sanatsal dokunuşlar yapıyor. Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, meydanlarda, sokaklarda duvarlara resimler çiziyor. Önce eskizi yapılan çalışmalar daha sonra alana uygulanıyor. Boyama işlemleri, Değirmendere Mahallesi meydanında devam ediyor.

"Mahallelerimiz renklenmeye devam edecek"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Menderesimizin her bölgesine hizmetlerimiz ile güzellikler getireceğimizi söylemiştik. İlçemizin 44 mahallesine eşit hizmet anlayışı ile götürdüğümüz alt yapısal hizmetlerimizin yanında sanatsal dokunuşlar da gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimiz renklenmeye devam edecek" dedi.