Menderes'te Şehit Anneleri Unutulmadı

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, Anneler Günü kapsamında şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Menderes Belediyesi Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehit annelerini ziyaret etti. Ekiplerin ev ziyaretlerinde, ailelerle sohbet edildi, şehit annelerinin günü kutlanarak hediyeler verildi.

Daima kalbimizin en özel köşesinde

Ziyaretler hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Hiçbir şehit annemizi unutmadık, unutmamız da söz konusu değil. Onlar bizim de annemiz. Hepsini ziyaret edip Anneler Günü'nü kutladık. Sadece bir gün için değil, onlar daima kalbimizin en özel köşesinde olacak. Vatan uğruna evlatları şehit olan fedakar annelerimiz için ne yapsak az kalır. Şehitlerimizin aileleri için her zaman elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.