Menderes'te Sinek İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, larva döneminde yapılan 1. etap ilaçlamanın ardından 2. etap ilaçlama çalışmalarına başladı.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, haşere ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Larva döneminde, 1. etap çalışmaları yapan ekipler, 2. etap ile sokak sokak sinek ilaçlama çalışmalarına başladı.

Yaz öncesi 2. etap için ipek böceği yetiştiriciliğine göre planlama yapıldı. Bölgede ipek böceği yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapılması ve ipek böceğinin biyolojik olarak hassas bir canlı olması sebebiyle ilaçlamalar 10 Haziran'da başlatıldı. İlaçlama araç filosu her gün mahallelere dağılarak ilaçlama çalışmalarını yaz boyu sürdürecek. 5 araçtan oluşan ekip, Menderes'in tüm sokaklarını karış karış gezerek ilaçlama çalışmalarını yapacak.

"44 mahallemizde ekiplerimiz sokak sokak çalışmaları sürdürecek"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Daha önce larva dönemi ilaçlama çalışmasını doğru zamanda yaptık. Sonrasında ise ipek böceği yetiştiriciliği sebebiyle kooperatiflerin talebi doğrultusunda doğru zamanı bekledik ve yeni ilaçlama etabını başlatmış bulunmaktayız. 44 mahallemizde ekiplerimiz sokak sokak çalışmaları sürdürecek. Hassasiyetle Menderes'e hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.