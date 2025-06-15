Menderes'te Ücretsiz Tiyatro Kursları Başlıyor

(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından 18 yaş ve üstündekilere yönelik ücretsiz tiyatro kurslarında başvurular yarın başlayacak.

"Haydi sahne sırası sende" sloganı ile sürdürülen ücretsiz tiyatro kursunun üçüncü etabına katılmak isteyenler kimlik fotokopisi ve fotoğraf ile Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde kayıt işlemini yaptırabilecek.

Menderes Belediyesi Klaros Tiyatro Topluluğu tarafından verilecek eğitimlerde katılımcılar doğaçlama, diksiyon ve sahne teknikleri gibi konularda dersler alacak.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, konuya ilişkin açıklamasında, göreve geldikten sonra kültür ve sanata ayrıca önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sanata ve sanatçıya daima destek olacağımızı her mecrada söylemiştik. Bu bağlamda tiyatro sanatına da katkı sağlamak için çaba veriyoruz. Daha önceki süreçte çocuklarımız için tiyatro kursumuzu başlatmıştık. Şimdi sıra büyüklerde. Menderes Belediyesi Klaros Tiyatro Topluluğumuz ve hocamız Ahmet Öztürk ile 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza eğitimler vereceğiz. Tiyatroya gönül veren tüm vatandaşlarımızı düzenleyeceğimiz kursa katılarak 'sahne tozu yutmaya' davet ediyorum."