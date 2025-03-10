Menderes'te Yabancı Otlarla Mücadele Başlatıldı

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, baharın gelmesiyle artan yabancı otlara karşı ilaçlama seferberliği başlattı.

Menderes Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, bahar aylarının gelmesi ile artan yabancı otlara karşı mücadele başlattı. 44 mahallede ilaçlama çalışması yapan ekipler, sokakları teker teker geziyor.

"Her mahallemize eşit hizmet anlayışımız ile hizmetimizi gerçekleştiriyoruz"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Yabancı ot ile mücadelemizi tam zamanında başlatarak ilaçlama işlemlerinin en verimli şekilde etki etmesine özen gösterdik. Her mahallemize eşit hizmet anlayışımız ile hizmetimizi gerçekleştiriyoruz. Yabancı otları bertaraf ederek hem sokaklarımızı daha temiz yapacağız hem de zararlı böceklerin buralarda yuvalanmasını önleyeceğiz. Sineklerin larva alanlarını da daraltmış olacağız. İlk etabın bitmesinden kısa bir süre sonra da ikinci etabı başlatacağız." dedi.