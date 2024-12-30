Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Yeni Yıl Mesajı Yayınladı

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(MUĞLA)- Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, yeni yılı kutlamak için yayımladığı mesajında, "2025 yılının güzel bir geleceğe doğru güçlü adımlar attığımız, huzurun, sağlığın ve bereketin her haneye ulaştığı bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Köksal, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl bu günlerde yeniliklerle dolu bir yıl dilemiştim. Bu yıl birlik olmanın gücüyle yeni başlangıçlara, değişimlere ve yeniliklere şahit olduk. Muğla'mız için, Menteşemiz için hep daha iyisini hayal ettik, daha iyisi için çalıştık ve halkımızdan aldığımız güçle, emin adımlarla ilerledik. 2025 yılının güzel bir geleceğe doğru güçlü adımlar attığımız, huzurun, sağlığın ve bereketin her haneye ulaştığı bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılımız kutlu olsun."