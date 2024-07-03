Menteşe Belediyesi Dağpınar Balgök Kütüphanesi'ne Kitap Bağışladı

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, "Kütüphaneler Haftası" kapsamında başlattığı bağış kampanyası kapsamında Dağpınar Balgök Kütüphanesi'ne 482 kitap bağışladı.

Menteşe Belediyesi'nin Kütüphaneler Haftası dolayısıyla başlattığı bağış kampanyasında toplanan 482 kitap, Dağpınar Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla Balgök Kütüphanesi'ni kuran Neriman Gökdere'ye, Başkan Gonca Köksal tarafından teslim edildi.

Başkan Köksal, kırsal mahallelerdeki çocukların kitaplara daha kolay erişmelerinin ve okuma alışkanlığı kazanmalarının çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kitap okumak hayatımızın önemli bir parçasıdır. Okudukça öğrenir, hayal kurar ve dünyayı keşfederiz. Ancak her çocuğun kitaplara erişimi kolay değil. Özellikle kırsal mahallerimizdeki çocukların kitaplara erişimi daha güç oluyor. Dağpınar Mahallemizden Neriman Hanım zoru başarmış ve çok önemli bir iş yapmış. Burada çocuklar kitap okuyabilsin diye kendi imkanlarıyla bir kütüphane oluşturmuş. Biz de burada yaşayan çocuklar için topladığımız kitapları Neriman Hanım'ın kütüphanesine teslim ettik. Kitap bağışı yapan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."