Menteşe Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Şiddet Eğitim Programı

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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, kadın personele yönelik "Kadına Yönelik Şiddet" ve "Şiddete Karşı Başvuru Mekanizmaları" konularında eğitim programı başlattı. Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Her türlü şiddet, taciz ve mobbinge karşı sıfır tolerans politikasıyla hareket ediyoruz" dedi.

Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen eğitimler, belediyede görevli sosyolog ve klinik psikolog tarafından veriliyor. Program kapsamında kadın personele, kadına yönelik şiddet, şiddete karşı haklar, başvuru mekanizmaları, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi temel konularda bilgiler aktarılıyor. Ayrıca, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz gibi durumlarla mücadelede kullanılan resmi uygulama KADES hakkında da bilgilendirme yapılıyor.

"Bizim için önemli olan, her kadının haklarını bilmesi"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, belediyenin şiddet ve tacize karşı kurumsal duruşunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Eylül ayında şiddet ve tacize karşı kararlılığımızı ortaya koymak için 'Şiddete Karşı Tutum Belgesi' imzaladık. Başta belediyemiz olmak üzere, her türlü şiddet, taciz ve mobbinge karşı sıfır tolerans politikasıyla hareket ediyoruz. Bu eğitimlerle, kadın mesai arkadaşlarımızın haklarını öğrenmelerini, şiddetle nasıl mücadele edeceklerini bilmelerini ve bu bilgileri çevreleriyle paylaşmalarını amaçlıyoruz. Bizim için önemli olan, her kadının haklarını bilmesi, kendini güvende hissetmesi ve eşit fırsatlara sahip olmasıdır. Menteşe Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele konularında eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyoruz."