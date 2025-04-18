Menteşe'de Tarım 4.0 ve Sürdürülebilir Tarım Eğitimi Başlıyor

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi tarafından yürütülen "Menteşe'de Tarım 4.0 ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları" eğitimi, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde 21 Nisan Pazartesi günü başlıyor.

Menteşe Belediyesi tarafından yürütülen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Ziraat Odası ortaklığında gerçekleştirilecek "Menteşe'de Tarım 4.0 ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları" eğitimi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında 21 Nisan 2025 Pazartesi günü başlıyor. Eğitimler, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde iki gün sürecek.

Proje ile Menteşe'de tarımsal faaliyetlerin modern teknolojilerle desteklenmesi, üreticilerin verimliliğinin artırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliği gibi küresel zorluklara karşı tarımsal dayanıklılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitimlerde ayrıca, Tarım 4.0 teknolojilerinin benimsenmesi yoluyla bölgenin tarımsal ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması, yerel ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması ve coğrafi işaretli ürünlerin değerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.