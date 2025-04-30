Merdivenden Düşen İmam Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde caminin bacasını temizledikten sonra merdivenden düşen imam hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Muratkaya Köyü Camisi'ni imamı Aziz Yavuz, caminin tıkanan bacasını temizlemek için merdiven kullanarak çatıya çıktı.
Bacayı temizledikten sonra çatıdan inerken merdivenden düşen Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yavuz'un cenazesi, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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