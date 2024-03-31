MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|74.232
|Açılan Sandık
|:
|148
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60,41
|Kullanılan Oy
|:
|34.888
|Geçerli Oy
|:
|34.384
|Katılım Oranı
|:
|% 77,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,48
|14.263
|AK PARTİ
|REŞİT POLAT
|% 24,8
|8.527
|MHP
|HASAN KARA
|% 23,43
|8.057
|DİĞER
|% 6,43
|2.212
|YENİDEN REFAH
|AHMET ÇETİN
|% 1,27
|438
|İYİ PARTİ
|YASİN TOPALOĞLU
|% 0,92
|315
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|% 0,58
|198
|SAADET
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|% 0,27
|92
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,23
|79
|HÜDA PAR
|ALİ KİRİŞ
|% 0,17
|57
|DEM PARTİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,15
|51
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH SAKAR
|% 0,11
|38
|BAĞIMSIZ
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|% 0,04
|12
|DSP
|KEZBAN UZUNTEPE
|% 0,02
|8
|MİLLİ YOL
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|% 0,02
|8
|MİLLET
|CANER EKİNCİ
|% 0,02
|6
|HAK-PAR
|BATUHAN SEYMEN
|% 0,01
|5
|VATAN PARTİSİ
|AYCAN DURU AKGÜL
|% 0,01
|5
|HKP
|HASAN BAYESEN
|% 0,01
|4
|ANAP
|AHMET AKTAŞ
|% 0,01
|3
|TKH
|UĞUR KAYA
|% 0,01
|3
|BAĞIMSIZ
|ALİ OSMAN GENÇ
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 78,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KÖRDEVE
|% 37,28
|365
|MHP
|ADİL ÖZKAN
|% 33,3
|326
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 27,48
|269
|CHP
|YILMAZ ÖZKAN
|% 1,12
|11
|İYİ PARTİ
|CELAL YILMAZ
|% 0,31
|3
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ UÇMAK
|% 0,21
|2
|SAADET
|MUSTAFA KÖŞELİ
|% 0,2
|2
|MİLLET
|HAMZA TOPUZ
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DURAN KURŞUNOĞLU
|% 33,48
|228
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 33,04
|225
|AK PARTİ
|METİN POLAT
|% 23,2
|158
|DİĞER
|% 9,84
|67
|İYİ PARTİ
|FATİH POLAT
|% 0,29
|2
|BTP
|AHMET KARTAL
|% 0,15
|1
Son Dakika › Güncel › Merkez İlçe Seçim Sonuçları - Son Dakika
Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.
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