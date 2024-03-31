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Merkez İlçe Seçim Sonuçları

Merkez ilçede toplam 245 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 74.232'dir. Seçimlere 148 sandık katılım sağlamış olup açılan sandık oranı %60,41'dir. Kullanılan oy sayısı 34.888'dir ve geçerli oy sayısı 34.384'tür. Katılım oranı ise %77,69'dur. Seçim sonuçlarına göre CHP %41,48 oy oranıyla 14.263 oy alarak birinci sırada yer almıştır. AK Parti %24,8 oy oranıyla 8.527 oy alarak ikinci sırada yer alırken, MHP %23,43 oy oranıyla 8.057 oy alarak üçüncü sırada yer almıştır. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir.

31.03.2024 20:32  Güncelleme: 20:45
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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 74.232
Açılan Sandık : 148
Açılan Sandık Oranı : % 60,41
Kullanılan Oy : 34.888
Geçerli Oy : 34.384
Katılım Oranı : % 77,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN BİLECEN% 41,4814.263
AK PARTİREŞİT POLAT% 24,88.527
MHPHASAN KARA% 23,438.057
DİĞER% 6,432.212
YENİDEN REFAHAHMET ÇETİN% 1,27438
İYİ PARTİYASİN TOPALOĞLU% 0,92315
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ERTUĞRUL% 0,58198
SAADETZEYNEP GÜLTEKİN% 0,2792
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,2379
HÜDA PARALİ KİRİŞ% 0,1757
DEM PARTİAHMET ÜÇER% 0,1551
DEVA PARTİSİABDULLAH SAKAR% 0,1138
BAĞIMSIZADEM KÜÇÜKUSTA% 0,0412
DSPKEZBAN UZUNTEPE% 0,028
MİLLİ YOLSELAHATTİN ASLANTAŞ% 0,028
MİLLETCANER EKİNCİ% 0,026
HAK-PARBATUHAN SEYMEN% 0,015
VATAN PARTİSİAYCAN DURU AKGÜL% 0,015
HKPHASAN BAYESEN% 0,014
ANAPAHMET AKTAŞ% 0,013
TKHUĞUR KAYA% 0,013
BAĞIMSIZALİ OSMAN GENÇ% 0,013
ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 78,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KÖRDEVE% 37,28365
MHPADİL ÖZKAN% 33,3326
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 27,48269
CHPYILMAZ ÖZKAN% 1,1211
İYİ PARTİCELAL YILMAZ% 0,313
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ UÇMAK% 0,212
SAADETMUSTAFA KÖŞELİ% 0,22
MİLLETHAMZA TOPUZ% 0,11
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDURAN KURŞUNOĞLU% 33,48228
CHPALİ KOYUNCU% 33,04225
AK PARTİMETİN POLAT% 23,2158
DİĞER% 9,8467
İYİ PARTİFATİH POLAT% 0,292
BTPAHMET KARTAL% 0,151

Kaynak: AA

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