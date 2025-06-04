Merkezefendi Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü Etkinliği

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'n etkinlik düzenlendi. Etkinlikte su kullanımına dikkat çeken Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Artık temiz suya ulaşmamız giderek zorlaşıyor. Suyu düzenli ve gerektiğinde kullanmamız çok önemli. Bizde bu anlamda Merkezefendi Belediyesi olarak önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası'na özel etkinlik gerçekleştirdi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'ndaki etkinlikte Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı ürünlerin yer aldığı sergiyi inceledi, çevre bilinci konusunda öğrencilerle konuştu. Geri dönüşüm temalı sergi, Başkan Doğan'dan tam not aldı. Programın son kısmında ise Doğan, çevreye olan katkılarından dolayı okul yöneticilerine plaket takdim etti.

"Bizlerin en önemli görevi gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak"

Doğanın kıymetini bildiklerini ve doğaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, şunları kaydetti:

"Biz Merkezefendi'de yaşayan her canlıya hizmet ediyoruz. Bunun içinde doğa var bitki örtüsü ve sokak hayvanları da var. Doğanın, temiz suyun ve temiz çevrenin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Biraz daha çevreye karşı farkındalığın ve bilincin bu tarihten sonra daha da arttığını düşünüyorum. Bizlerin en önemli görevi gelecek nesillere temiz bir çevre ve temiz bir su bırakmak olduğunu düşünüyorum. Denizli'miz ve Merkezefendi'mizde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de su. Artık temiz suya ulaşmamız giderek zorlaşıyor. Suyu düzenli ve gerektiğinde kullanmamız çok önemli. Bizde bu anlamda Merkezefendi Belediyesi olarak önlemlerimizi alıyoruz. Merkezefendi Belediyemizin 'Sıfır Atık' belgesi var biz bu belgeyi alan ilk belediyelerden bir tanesiyiz. Çevre bilinciyle bizlerde belediye olarak ilçemizde Atık Toplama Kumbaraları, Atık Toplama Merkezi ve Geri Dönüşüm Parkı yaptık. Ayrıca sokak canlılarına mama üretiyoruz ve geri dönüşüm için mavi ve siyah çöp poşeti dağıtıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak hem dönüşüme katkıda bulunuyoruz, hem de belediyemizin tasarruf etmesin için mücadele ediyoruz."