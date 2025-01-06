Merkezefendi Belediyesi'nden Ücretsiz Deneme Sınavı

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavlarının ikincisi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sınavlara hazırlanan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları düzenliyor. Haziran ayına kadar her ay düzenli bir şekilde yapılacak sınavların ikincisi gerçekleştirildi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'ndaki sınavlar, iki günde de gençlerin katılımıyla tamamlandı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sınavlara hazırlanan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bir sonraki ücretsiz deneme sınavlarının günü ve saati ise ilerleyen günlerde Merkezefendi Belediyesi tarafından duyurulacak.