Merkezefendi Belediyesi Spor Okullarında Kaleci Eğitimleri Başladı

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin spor okullarında, kaleci eğitimleri başladı. Başkan Şeniz Doğan, "Çocuklarımızın yaz aylarında verimli bir şekilde zaman geçirmesi için çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin her dönem yoğun ilgi gören spor kurslarına bir yenisi daha eklendi. Spor okullarında kaleci eğitimleri başladı. 2009 ile 2015 yılları arasında doğan tüm çocuklar, Akkonak Dr. Samim Gök Stadı'ndaki eğitimlere katılabilecek.

Başkan Doğan, "Çocuklarımızın yaz aylarında verimli bir şekilde zaman geçirmesi için çalışıyoruz. Bu nedenle spor okullarımızda kaleci eğitimlerimize de başladık. Tüm eğitimlerimizi, alanında uzmanlaşmış antrenörlerimizle birlikte yapıyoruz. Merkezefendimizde birçok branşta kurs imkanı sağlıyoruz. Spor bizim için çok önemli ve var gücümüzle sporu destekliyoruz. Spor neredeyse Merkezefendi Belediyesi de orada" dedi.

Eğitimler; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleştirilecek. Kayıtlar ve detaylı bilgiye ulaşmak için 0 552 692 2020 veya 0 532 051 3926 numaralı hatlar üzerinden belediyeyle iletişime geçilebilecek.