Merkezefendi Kadın Kooperatifi 5. Yılını Kutladı

(DENİZLİ)- Merkezefendi Kadın Kooperatifi 5'inci yılını kutluyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kooperatif ile kadınları çalışma hayatına dahil ederek, gelir sahibi yapmak ve ekonomik anlamda güçlenmelerine katkıda bulunuyoruz. Nice bereketli, güzel yıllara" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Belediye'nin girişimci kadınlara destek olmak ve toplumda etkin rol almalarını teşvik etmek için hayata geçirdiği Merkezefendi Kadın Kooperatifi, kuruluşunun 5'inci yılını kutladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart 2020 yılında kurulan Merkezefendi Kadın Kooperatifi'nin 5'inci yaş pastasını, Merkezefendi Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Tunç ve ürünleri hazırlayan kadınlar ile birlikte kesti. Başkan Doğan, emekçi kadınların hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı hem de onlara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Kadınların mücadelesinde her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Beş yıl önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, dayanışmayla, mutlulukla ve umutla hizmete açtığımız Merkezefendi Kadın Kooperatifi'miz, o günden bu yana güçlü ve cesur kadınların emeğiyle büyüdü, güzelleşti. Bugün, alın teriyle üreten, kazançlarını paylaşan kadınlarımızla birlikte bu anlamlı yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kooperatif ile kadınları çalışma hayatına dahil ederek, gelir sahibi yapmak ve ekonomik anlamda güçlenmelerine katkıda bulunuyoruz. Nice bereketli, güzel yıllara" diye konuştu.