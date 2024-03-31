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MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:45  Güncelleme: 19:47
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 540
Açılan Sandık Oranı : % 12,16
Kullanılan Oy : 132.093
Geçerli Oy : 130.338
Katılım Oranı : % 79,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 58,7676.592
MHPSERDAR SOYDAN% 29,6638.658
DİĞER% 6,067.900
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,14.045
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 0,63822
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 0,58754
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,21272
SAADETSONER ÇONTAR% 0,18230
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,17219
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,1132
TKPDERYA DEMİR% 0,08106
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,0683
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,0683
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,0678
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,0675
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,0568
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,0453
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,0449
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,0341
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,0337
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,0219
TKHBERKAY ÇELEN% 0,0112
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,0110
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 0,72
Katılım Oranı : % 86,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 34,79382
DİĞER% 24,04264
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 21,04231
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 17,67194
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,1913
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 0,829
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,273
TKPHAMİT SAKAR% 0,091
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,091
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 1,60
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 59,12107
MHPHİDAYET KILINÇ% 37,0267
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 1,112
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 1,12
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 1,12
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,551
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 21,62
Katılım Oranı : % 81,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 37,391.143
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 32,25986
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 29,31896
DİĞER% 1,0532
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 1,34
Katılım Oranı : % 91,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 45,29284
CHPMEHMET MAVİ% 41,31259
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 11,3271
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,288
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,322
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,322
BTPÖMER ŞEN% 0,161
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 19,79
Katılım Oranı : % 86,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 40,781.186
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 29,81867
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 27,82809
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 1,235
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,216
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,072
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,041
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,041
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,031
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 4,60
Katılım Oranı : % 67,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 68,63.213
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 25,851.211
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 2,14100
DİĞER% 0,9846
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 0,8138
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 0,4923
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,4119
BTPOSMAN KÖKER% 0,2110
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,115
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,115
SAADETBURAK CANLI% 0,094
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,063
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,042
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,042
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,021
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,021
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,021
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 1,52
Katılım Oranı : % 96,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 44,9284
MHPVOLKAN ŞEKER% 32,0960
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 20,8639
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 1,63
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 0,531
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 7,85
Katılım Oranı : % 81,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 49,493.171
MHPSADIK ALTUNOK% 32,92.108
DİĞER% 15,811.013
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 0,5938
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 0,532
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,319
DPHASAN KILIÇ% 0,128
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,064
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,064
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,053
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,032
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,032
DSPFATMA ALTUNOK% 0,021
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,021
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,021
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 0,74
Katılım Oranı : % 93,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 56,12674
MHPMAHMUT TAT% 36,14434
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 336
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 2,3328
HÜDA PARSERVET ASLAN% 0,587
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,253
TKPUĞUR ÖZER% 0,253
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,253
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,253
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,172
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,172
SAADETENVER VARLI% 0,172
DİĞER% 0,162
YENİDEN REFAHALİ SARI% 0,081
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,081
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 0,29
Katılım Oranı : % 94,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPALİ ÖZ% 49,59120
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 28,168
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 10,3325
DİĞER% 8,2620
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 1,243
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 0,832
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,832
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,411
MİLLETSERAP UYSAL% 0,411
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 0,51
Katılım Oranı : % 75,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 63,04423
AK PARTİKENAN PEKER% 24,14162
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 3,7325
DİĞER% 2,9820
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 2,3816
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,198
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 0,896
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 0,64
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,32
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,32
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,32
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,151

Kaynak: AA

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