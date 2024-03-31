MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.441
|Toplam Seçmen
|:
|1.392.176
|Açılan Sandık
|:
|540
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,16
|Kullanılan Oy
|:
|132.093
|Geçerli Oy
|:
|130.338
|Katılım Oranı
|:
|% 79,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP SEÇER
|% 58,76
|76.592
|MHP
|SERDAR SOYDAN
|% 29,66
|38.658
|DİĞER
|% 6,06
|7.900
|İYİ PARTİ
|MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
|% 3,1
|4.045
|ZAFER PARTİSİ
|EMİRCAN ÇATIKKAŞ
|% 0,63
|822
|YENİDEN REFAH
|İZZEDDİN ALKAN
|% 0,58
|754
|MEMLEKET
|CELALETTİN DENLİ
|% 0,21
|272
|SAADET
|SONER ÇONTAR
|% 0,18
|230
|HÜDA PAR
|TAHİR UYSAL
|% 0,17
|219
|DEVA PARTİSİ
|GÜRAN DİNÇER
|% 0,1
|132
|TKP
|DERYA DEMİR
|% 0,08
|106
|YTP
|CEMALETTİN TONĞA
|% 0,06
|83
|MİLLİ YOL
|MELİH ARSLAN
|% 0,06
|83
|AB PARTİ
|FEYYAZ AKTAŞ
|% 0,06
|78
|DP
|BÜNYAMİN ÇELİK
|% 0,06
|75
|BTP
|GARİP CAN COŞKUN
|% 0,05
|68
|VATAN PARTİSİ
|YALÇIN ÖKTEM
|% 0,04
|53
|DSP
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,04
|49
|HAK-PAR
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,03
|41
|MİLLET
|HASAN TAHSİN UYSAL
|% 0,03
|37
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT GÜLENAY
|% 0,02
|19
|TKH
|BERKAY ÇELEN
|% 0,01
|12
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM DOĞRU
|% 0,01
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,72
|Katılım Oranı
|:
|% 86,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HOŞYAR SARIYILDIZ
|% 34,79
|382
|DİĞER
|% 24,04
|264
|AK PARTİ
|MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK
|% 21,04
|231
|CHP
|NESİBE TEKER HAZİM
|% 17,67
|194
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA TEKBAŞ
|% 1,19
|13
|İYİ PARTİ
|ONUR KÖSEL
|% 0,82
|9
|HÜDA PAR
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|% 0,27
|3
|TKP
|HAMİT SAKAR
|% 0,09
|1
|BAĞIMSIZ
|MEHMET DİNDAR
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,60
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DURMUŞ DENİZ
|% 59,12
|107
|MHP
|HİDAYET KILINÇ
|% 37,02
|67
|İYİ PARTİ
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|% 1,11
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA KEMAL ASLAN
|% 1,1
|2
|MİLLET
|ÖMER FARUK DEDE
|% 1,1
|2
|HÜDA PAR
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|% 0,55
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
BOZYAZI
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,62
|Katılım Oranı
|:
|% 81,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 37,39
|1.143
|İYİ PARTİ
|MEHMET TÜRE
|% 32,25
|986
|CHP
|BAYKAL ARIDENİZ
|% 29,31
|896
|DİĞER
|% 1,05
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ERDEMLİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,34
|Katılım Oranı
|:
|% 91,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KARA
|% 45,29
|284
|CHP
|MEHMET MAVİ
|% 41,31
|259
|İYİ PARTİ
|MEHMET DUTAR
|% 11,32
|71
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ŞAHİN
|% 1,28
|8
|ZAFER PARTİSİ
|DURMUŞ DOYDU
|% 0,32
|2
|MİLLET
|SALİH AKARÇAY
|% 0,32
|2
|BTP
|ÖMER ŞEN
|% 0,16
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,79
|Katılım Oranı
|:
|% 86,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÖNGE
|% 40,78
|1.186
|CHP
|BAYRAM ALİ DEDE
|% 29,81
|867
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL ÇELİK
|% 27,82
|809
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ALİ BİLGİN
|% 1,2
|35
|ZAFER PARTİSİ
|TARIK BERÇEM
|% 0,21
|6
|SAADET
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 0,07
|2
|HÜDA PAR
|ALİ HAYDAR UCAL
|% 0,04
|1
|MİLLET
|HATİCE AYKUN
|% 0,04
|1
|VATAN PARTİSİ
|CAN CENGİZ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,60
|Katılım Oranı
|:
|% 67,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SERKAN TUNCER
|% 68,6
|3.213
|AK PARTİ
|MEVLÜT EKMEKCİ
|% 25,85
|1.211
|BAĞIMSIZ
|NEŞET TARHAN
|% 2,14
|100
|DİĞER
|% 0,98
|46
|İYİ PARTİ
|NÜSRET OLİGER
|% 0,81
|38
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
|% 0,49
|23
|YENİDEN REFAH
|RECEP GÜL
|% 0,41
|19
|BTP
|OSMAN KÖKER
|% 0,21
|10
|MEMLEKET
|YASEMİN GÜNGÖR
|% 0,11
|5
|HÜDA PAR
|ABDULSELAM CANTAY
|% 0,11
|5
|SAADET
|BURAK CANLI
|% 0,09
|4
|TKP
|FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ
|% 0,06
|3
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ÖZEN
|% 0,04
|2
|VATAN PARTİSİ
|ABDULLAH ŞUVAK
|% 0,04
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIRATLI
|% 0,02
|1
|DP
|CELAL KEREM KARASOLAK
|% 0,02
|1
|MİLLİ YOL
|MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,52
|Katılım Oranı
|:
|% 96,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MURAT ORHAN
|% 44,92
|84
|MHP
|VOLKAN ŞEKER
|% 32,09
|60
|CHP
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|% 20,86
|39
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ÇELİK KOVAN
|% 1,6
|3
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DEMİR
|% 0,53
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,85
|Katılım Oranı
|:
|% 81,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA TURGUT
|% 49,49
|3.171
|MHP
|SADIK ALTUNOK
|% 32,9
|2.108
|DİĞER
|% 15,81
|1.013
|ZAFER PARTİSİ
|ZEYNEL DİNİZ
|% 0,59
|38
|İYİ PARTİ
|ALİ ÖZGÜR
|% 0,5
|32
|YENİDEN REFAH
|ERSOY ŞAHİN
|% 0,3
|19
|DP
|HASAN KILIÇ
|% 0,12
|8
|BTP
|ÇETİN ŞENYURT
|% 0,06
|4
|BAĞIMSIZ
|BİLAL DÖLEK
|% 0,06
|4
|VATAN PARTİSİ
|TÜLAY ETİLER
|% 0,05
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM YANIÇ
|% 0,03
|2
|HÜDA PAR
|ABDULLAH DUMAN
|% 0,03
|2
|DSP
|FATMA ALTUNOK
|% 0,02
|1
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DEMİR
|% 0,02
|1
|SAADET
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,74
|Katılım Oranı
|:
|% 93,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ BOLTAÇ
|% 56,12
|674
|MHP
|MAHMUT TAT
|% 36,14
|434
|İYİ PARTİ
|MEHMET YUNUS SEVEN
|% 3
|36
|MEMLEKET
|OZAN MEHMET BOZDOĞAN
|% 2,33
|28
|HÜDA PAR
|SERVET ASLAN
|% 0,58
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ATAY
|% 0,25
|3
|TKP
|UĞUR ÖZER
|% 0,25
|3
|BTP
|NEZİHA KARATAŞ
|% 0,25
|3
|MİLLET
|FİKRET ADIGÜZEL
|% 0,25
|3
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA BATIN ŞENER
|% 0,17
|2
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN YILDIRIM
|% 0,17
|2
|SAADET
|ENVER VARLI
|% 0,17
|2
|DİĞER
|% 0,16
|2
|YENİDEN REFAH
|ALİ SARI
|% 0,08
|1
|VATAN PARTİSİ
|MURAT ÜNSAL
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,29
|Katılım Oranı
|:
|% 94,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ALİ ÖZ
|% 49,59
|120
|CHP
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|% 28,1
|68
|İYİ PARTİ
|NİHAT SOYSAL
|% 10,33
|25
|DİĞER
|% 8,26
|20
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA ÖZMEN
|% 1,24
|3
|YENİDEN REFAH
|SONER ÇELİK
|% 0,83
|2
|DEVA PARTİSİ
|SULTAN AYDOĞAN
|% 0,83
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|SABİT TURGAY KARADİKEN
|% 0,41
|1
|MİLLET
|SERAP UYSAL
|% 0,41
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,51
|Katılım Oranı
|:
|% 75,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|% 63,04
|423
|AK PARTİ
|KENAN PEKER
|% 24,14
|162
|BAĞIMSIZ
|AŞKIN TANGIZ
|% 3,73
|25
|DİĞER
|% 2,98
|20
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GENÇ
|% 2,38
|16
|İYİ PARTİ
|AHMET ARICAN
|% 1,19
|8
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ EMENGEN
|% 0,89
|6
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|% 0,6
|4
|BTP
|ALİ ÖZDEMİR
|% 0,3
|2
|DEVA PARTİSİ
|FAİK TOK
|% 0,3
|2
|SAADET
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|% 0,3
|2
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
|% 0,15
|1
Son Dakika › Güncel › MERSİN SON - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim koordinasyon merkezinden yaptığı açıklamada, henüz oran veremese de 2019'da kendilerine oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçların takdire şayan olduğunu belirterek, güzel sonuçlar aldıklarını ifade etti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
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