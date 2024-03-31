MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.441
|Toplam Seçmen
|:
|1.392.176
|Açılan Sandık
|:
|1.252
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,19
|Kullanılan Oy
|:
|309.530
|Geçerli Oy
|:
|304.468
|Katılım Oranı
|:
|% 78,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP SEÇER
|% 57,9
|176.273
|MHP
|SERDAR SOYDAN
|% 29,97
|91.243
|DİĞER
|% 6,15
|18.719
|İYİ PARTİ
|MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
|% 3,03
|9.236
|YENİDEN REFAH
|İZZEDDİN ALKAN
|% 0,67
|2.044
|ZAFER PARTİSİ
|EMİRCAN ÇATIKKAŞ
|% 0,66
|2.004
|MEMLEKET
|CELALETTİN DENLİ
|% 0,38
|1.143
|HÜDA PAR
|TAHİR UYSAL
|% 0,24
|730
|SAADET
|SONER ÇONTAR
|% 0,23
|702
|DEVA PARTİSİ
|GÜRAN DİNÇER
|% 0,11
|324
|TKP
|DERYA DEMİR
|% 0,1
|318
|DP
|BÜNYAMİN ÇELİK
|% 0,09
|275
|AB PARTİ
|FEYYAZ AKTAŞ
|% 0,07
|219
|BTP
|GARİP CAN COŞKUN
|% 0,07
|218
|YTP
|CEMALETTİN TONĞA
|% 0,06
|199
|MİLLİ YOL
|MELİH ARSLAN
|% 0,06
|171
|DSP
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,05
|145
|VATAN PARTİSİ
|YALÇIN ÖKTEM
|% 0,05
|142
|HAK-PAR
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,04
|132
|MİLLET
|HASAN TAHSİN UYSAL
|% 0,04
|129
|TKH
|BERKAY ÇELEN
|% 0,01
|44
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT GÜLENAY
|% 0,01
|36
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM DOĞRU
|% 0,01
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,5
|Katılım Oranı
|:
|% 85,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HOŞYAR SARIYILDIZ
|% 32,27
|5.972
|AK PARTİ
|MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK
|% 24,09
|4.458
|DİĞER
|% 21,14
|3.912
|CHP
|NESİBE TEKER HAZİM
|% 18,44
|3.412
|İYİ PARTİ
|ONUR KÖSEL
|% 1,1
|203
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA TEKBAŞ
|% 0,66
|123
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÖZKANER
|% 0,57
|106
|HÜDA PAR
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|% 0,31
|57
|BAĞIMSIZ
|MEHMET DİNDAR
|% 0,23
|42
|MEMLEKET
|CEMİL EVİS
|% 0,21
|40
|DEVA PARTİSİ
|EMRAH ŞİMŞEK
|% 0,2
|37
|BTP
|CEMİL KARA
|% 0,17
|31
|SAADET
|MEHMET FARUK SÜZEN
|% 0,14
|27
|TKP
|HAMİT SAKAR
|% 0,11
|21
|DSP
|MÜRSEL ÇİFTÇİ
|% 0,11
|20
|DP
|GÖKHAN BENER
|% 0,09
|17
|MİLLET
|ALİ NEŞET YAZAR
|% 0,08
|15
|HKP
|AYHAN GEZMİŞOĞLU
|% 0,04
|7
|VATAN PARTİSİ
|FIRAT ARKALI
|% 0,02
|3
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN ÇALOĞLU
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,56
|Katılım Oranı
|:
|% 87,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DURMUŞ DENİZ
|% 56,99
|1.843
|MHP
|HİDAYET KILINÇ
|% 38,16
|1.234
|İYİ PARTİ
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|% 2,04
|66
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA KEMAL ASLAN
|% 0,87
|28
|DP
|ALPAY KARAMAN
|% 0,34
|11
|BTP
|HAKAN KUZİN
|% 0,31
|10
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞLAR KÖKSEL
|% 0,28
|9
|YENİDEN REFAH
|SEFA ÇAYLAR
|% 0,25
|8
|SAADET
|ALİ BAL
|% 0,22
|7
|HÜDA PAR
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|% 0,15
|5
|MİLLET
|ÖMER FARUK DEDE
|% 0,15
|5
|DİĞER
|% 0,09
|3
|DSP
|AHMET CENGİZ KARA
|% 0,06
|2
|VATAN PARTİSİ
|AYKUT BABACAN
|% 0,06
|2
|MEMLEKET
|MUSTAFA BOZ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,88
|Katılım Oranı
|:
|% 82,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN KILIÇARPA
|% 65,57
|2.563
|AK PARTİ
|FERAT AKTAN
|% 30,72
|1.201
|İYİ PARTİ
|İRFAN ŞAHİN
|% 3,63
|142
|YENİDEN REFAH
|EYÜP ÖZERK
|% 0,08
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79,73
|Katılım Oranı
|:
|% 80,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 38,21
|5.092
|İYİ PARTİ
|MEHMET TÜRE
|% 31,77
|4.234
|CHP
|BAYKAL ARIDENİZ
|% 29,76
|3.967
|DİĞER
|% 0,24
|32
|YENİDEN REFAH
|PINAR ALTINÖZ
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|MURAT SOLAK
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,41
|Katılım Oranı
|:
|% 81,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MEHMET FATİH SOFU
|% 49,11
|2.180
|MHP
|ALİ RIZA GENÇ
|% 47,15
|2.093
|CHP
|GÜLAY ŞİMŞEK
|% 3,74
|166
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,60
|Katılım Oranı
|:
|% 83,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KARA
|% 41,05
|4.352
|CHP
|MEHMET MAVİ
|% 38,51
|4.083
|İYİ PARTİ
|MEHMET DUTAR
|% 13,42
|1.423
|DİĞER
|% 3,74
|397
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ŞAHİN
|% 1,41
|149
|ZAFER PARTİSİ
|DURMUŞ DOYDU
|% 0,68
|72
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,39
|41
|DEVA PARTİSİ
|SİNEM YÜRÜ
|% 0,18
|19
|HÜDA PAR
|FERHAT PINAR
|% 0,16
|17
|BTP
|ÖMER ŞEN
|% 0,12
|13
|MİLLET
|SALİH AKARÇAY
|% 0,1
|11
|DP
|HAVVA TEKELİ
|% 0,09
|10
|HKP
|CEMİL DEMİRCAN
|% 0,06
|6
|DSP
|TANER ZEHİR
|% 0,05
|5
|VATAN PARTİSİ
|ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR
|% 0,04
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,25
|Katılım Oranı
|:
|% 84,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÖNGE
|% 35,96
|3.609
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL ÇELİK
|% 30,75
|3.087
|CHP
|BAYRAM ALİ DEDE
|% 30,24
|3.035
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ALİ BİLGİN
|% 2,4
|241
|DİĞER
|% 0,44
|44
|ZAFER PARTİSİ
|TARIK BERÇEM
|% 0,09
|9
|SAADET
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 0,05
|5
|HÜDA PAR
|ALİ HAYDAR UCAL
|% 0,02
|2
|VATAN PARTİSİ
|CAN CENGİZ
|% 0,02
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ALİ YILDIZ
|% 0,01
|1
|DSP
|MUSTAFA KEMAL TEKİN
|% 0,01
|1
|MİLLET
|HATİCE AYKUN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,47
|Katılım Oranı
|:
|% 70,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SERKAN TUNCER
|% 65,63
|24.100
|AK PARTİ
|MEVLÜT EKMEKCİ
|% 25,41
|9.329
|BAĞIMSIZ
|NEŞET TARHAN
|% 4,1
|1.504
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
|% 1,15
|423
|DİĞER
|% 0,99
|365
|İYİ PARTİ
|NÜSRET OLİGER
|% 0,94
|346
|YENİDEN REFAH
|RECEP GÜL
|% 0,54
|198
|SAADET
|BURAK CANLI
|% 0,21
|78
|BTP
|OSMAN KÖKER
|% 0,21
|76
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIRATLI
|% 0,17
|63
|MEMLEKET
|YASEMİN GÜNGÖR
|% 0,13
|49
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ÖZEN
|% 0,13
|48
|TKP
|FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ
|% 0,12
|44
|HÜDA PAR
|ABDULSELAM CANTAY
|% 0,09
|34
|DP
|CELAL KEREM KARASOLAK
|% 0,09
|31
|VATAN PARTİSİ
|ABDULLAH ŞUVAK
|% 0,04
|16
|DSP
|FİKRET İMAMOĞLU
|% 0,03
|10
|MİLLET
|HASAN DEMİRCAN
|% 0,02
|6
|MİLLİ YOL
|MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,58
|Katılım Oranı
|:
|% 85,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MURAT ORHAN
|% 52,63
|1.283
|MHP
|VOLKAN ŞEKER
|% 31,83
|776
|CHP
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|% 10,05
|245
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DEMİR
|% 3,65
|89
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ÇELİK KOVAN
|% 0,62
|15
|SAADET
|AHMET KARA
|% 0,53
|13
|MEMLEKET
|FİKRET ÇAYIR
|% 0,21
|5
|MİLLET
|İBRAHİM AYHAN KOÇAK
|% 0,16
|4
|VATAN PARTİSİ
|REFAH TOPÇU
|% 0,12
|3
|DSP
|SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
|% 0,08
|2
|HÜDA PAR
|ÖMER BELEN
|% 0,08
|2
|BTP
|DURMUŞ KUMRU
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,46
|Katılım Oranı
|:
|% 84,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA TURGUT
|% 54,22
|17.012
|MHP
|SADIK ALTUNOK
|% 35,48
|11.134
|DİĞER
|% 7,05
|2.211
|İYİ PARTİ
|ALİ ÖZGÜR
|% 0,85
|268
|ZAFER PARTİSİ
|ZEYNEL DİNİZ
|% 0,83
|261
|YENİDEN REFAH
|ERSOY ŞAHİN
|% 0,53
|167
|DP
|HASAN KILIÇ
|% 0,13
|42
|SAADET
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,13
|42
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM YANIÇ
|% 0,13
|39
|BTP
|ÇETİN ŞENYURT
|% 0,12
|36
|BAĞIMSIZ
|BİLAL DÖLEK
|% 0,12
|36
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DEMİR
|% 0,1
|31
|MİLLET
|DURMUŞ KALE
|% 0,08
|26
|HÜDA PAR
|ABDULLAH DUMAN
|% 0,08
|24
|VATAN PARTİSİ
|TÜLAY ETİLER
|% 0,06
|20
|DSP
|FATMA ALTUNOK
|% 0,05
|17
|MEMLEKET
|İBRAHİM KARABULUT
|% 0,04
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,37
|Katılım Oranı
|:
|% 77,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ BOLTAÇ
|% 46,16
|9.833
|MHP
|MAHMUT TAT
|% 35,65
|7.596
|İYİ PARTİ
|MEHMET YUNUS SEVEN
|% 6,18
|1.316
|MEMLEKET
|OZAN MEHMET BOZDOĞAN
|% 5,59
|1.191
|DİĞER
|% 3,6
|766
|YENİDEN REFAH
|ALİ SARI
|% 0,54
|116
|HÜDA PAR
|SERVET ASLAN
|% 0,5
|107
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA BATIN ŞENER
|% 0,47
|100
|SAADET
|ENVER VARLI
|% 0,33
|70
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ATAY
|% 0,24
|51
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN YILDIRIM
|% 0,19
|40
|MİLLET
|FİKRET ADIGÜZEL
|% 0,17
|36
|BTP
|NEZİHA KARATAŞ
|% 0,16
|34
|TKP
|UĞUR ÖZER
|% 0,11
|24
|VATAN PARTİSİ
|MURAT ÜNSAL
|% 0,05
|11
|DSP
|TOLGA ÇAKIR
|% 0,04
|8
|AB PARTİ
|YAKUP CAN GÜNGÖR
|% 0,02
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,58
|Katılım Oranı
|:
|% 77,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|% 42,39
|8.195
|MHP
|ALİ ÖZ
|% 39,75
|7.684
|DİĞER
|% 8,53
|1.649
|İYİ PARTİ
|NİHAT SOYSAL
|% 5,32
|1.029
|YENİDEN REFAH
|SONER ÇELİK
|% 1,45
|280
|SAADET
|BİLAL OĞUZ
|% 0,71
|137
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA ÖZMEN
|% 0,66
|128
|BÜYÜK BİRLİK
|SABİT TURGAY KARADİKEN
|% 0,23
|45
|DEVA PARTİSİ
|SULTAN AYDOĞAN
|% 0,23
|44
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN DOĞAN
|% 0,21
|41
|TKP
|YUSUF ÖZER
|% 0,14
|27
|BTP
|MEHMET ÖZGÜR
|% 0,13
|25
|DP
|TURGAY ÇELİK
|% 0,1
|19
|DSP
|MEHMET KARACAOĞLU
|% 0,04
|8
|MİLLET
|SERAP UYSAL
|% 0,04
|8
|EMEP
|İMDAT DAĞ
|% 0,04
|7
|HKP
|ERCAN BİLGEÇ
|% 0,02
|3
|VATAN PARTİSİ
|NURİYE TÜRKOĞLU
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,87
|Katılım Oranı
|:
|% 67,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|% 66,56
|12.065
|AK PARTİ
|KENAN PEKER
|% 17,76
|3.220
|DİĞER
|% 4,83
|876
|BAĞIMSIZ
|AŞKIN TANGIZ
|% 3,51
|637
|İYİ PARTİ
|AHMET ARICAN
|% 2,08
|377
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GENÇ
|% 1,68
|304
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ EMENGEN
|% 0,93
|169
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|% 0,88
|160
|TİP
|GENÇER BAYKUL
|% 0,4
|72
|DEVA PARTİSİ
|FAİK TOK
|% 0,3
|55
|BTP
|ALİ ÖZDEMİR
|% 0,26
|47
|HÜDA PAR
|ABDULLAH EKİNCİ
|% 0,24
|43
|SAADET
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|% 0,14
|26
|BÜYÜK BİRLİK
|FÜSUN BEKER
|% 0,12
|21
|MEMLEKET
|SEHER DÜZGÜN
|% 0,1
|19
|DP
|HASAN TÜRKER ŞAMAN
|% 0,07
|12
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
|% 0,07
|12
|TKP
|ZÜHAL KURT
|% 0,03
|5
|DSP
|MURAT EMRE DOLGUN
|% 0,02
|3
|MİLLET
|GÜLŞEN AYKUN
|% 0,02
|3
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
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