MERSİN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:17  Güncelleme: 21:18
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 1.252
Açılan Sandık Oranı : % 28,19
Kullanılan Oy : 309.530
Geçerli Oy : 304.468
Katılım Oranı : % 78,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 57,9176.273
MHPSERDAR SOYDAN% 29,9791.243
DİĞER% 6,1518.719
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,039.236
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 0,672.044
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 0,662.004
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,381.143
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,24730
SAADETSONER ÇONTAR% 0,23702
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,11324
TKPDERYA DEMİR% 0,1318
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,09275
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,07219
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,07218
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,06199
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,06171
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,05145
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,05142
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,04132
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,04129
TKHBERKAY ÇELEN% 0,0144
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,0136
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,0122
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 12,5
Katılım Oranı : % 85,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 32,275.972
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 24,094.458
DİĞER% 21,143.912
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 18,443.412
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,1203
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 0,66123
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 0,57106
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,3157
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,2342
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,2140
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,237
BTPCEMİL KARA% 0,1731
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,1427
TKPHAMİT SAKAR% 0,1121
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,1120
DPGÖKHAN BENER% 0,0917
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,0815
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,047
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,023
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,023
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 8,56
Katılım Oranı : % 87,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 56,991.843
MHPHİDAYET KILINÇ% 38,161.234
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 2,0466
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,8728
DPALPAY KARAMAN% 0,3411
BTPHAKAN KUZİN% 0,3110
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,289
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,258
SAADETALİ BAL% 0,227
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,155
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,155
DİĞER% 0,093
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,062
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,062
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,031
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 46,88
Katılım Oranı : % 82,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 65,572.563
AK PARTİFERAT AKTAN% 30,721.201
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 3,63142
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,083
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 79,73
Katılım Oranı : % 80,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 38,215.092
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,774.234
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 29,763.967
DİĞER% 0,2432
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,011
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,011
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 72,41
Katılım Oranı : % 81,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 49,112.180
MHPALİ RIZA GENÇ% 47,152.093
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 3,74166
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 12,60
Katılım Oranı : % 83,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 41,054.352
CHPMEHMET MAVİ% 38,514.083
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 13,421.423
DİĞER% 3,74397
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,41149
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,6872
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,3941
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,1819
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,1617
BTPÖMER ŞEN% 0,1213
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,111
DPHAVVA TEKELİ% 0,0910
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,066
DSPTANER ZEHİR% 0,055
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,044
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 56,25
Katılım Oranı : % 84,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,963.609
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 30,753.087
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 30,243.035
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 2,4241
DİĞER% 0,4444
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,099
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,055
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,022
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,022
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,011
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,011
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,011
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 33,47
Katılım Oranı : % 70,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 65,6324.100
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 25,419.329
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 4,11.504
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 1,15423
DİĞER% 0,99365
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 0,94346
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,54198
SAADETBURAK CANLI% 0,2178
BTPOSMAN KÖKER% 0,2176
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,1763
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,1349
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,1348
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,1244
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,0934
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,0931
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,0416
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0310
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,026
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 01
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 7,58
Katılım Oranı : % 85,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 52,631.283
MHPVOLKAN ŞEKER% 31,83776
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 10,05245
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,6589
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,6215
SAADETAHMET KARA% 0,5313
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,215
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,164
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,123
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,082
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,082
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,041
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 37,46
Katılım Oranı : % 84,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 54,2217.012
MHPSADIK ALTUNOK% 35,4811.134
DİĞER% 7,052.211
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 0,85268
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 0,83261
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,53167
DPHASAN KILIÇ% 0,1342
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,1342
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,1339
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,1236
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,1236
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,131
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,0826
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,0824
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,0620
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0517
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,0412
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 11,37
Katılım Oranı : % 77,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,169.833
MHPMAHMUT TAT% 35,657.596
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 6,181.316
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 5,591.191
DİĞER% 3,6766
YENİDEN REFAHALİ SARI% 0,54116
HÜDA PARSERVET ASLAN% 0,5107
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,47100
SAADETENVER VARLI% 0,3370
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,2451
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,1940
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,1736
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,1634
TKPUĞUR ÖZER% 0,1124
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,0511
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,048
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,025
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 11,58
Katılım Oranı : % 77,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 42,398.195
MHPALİ ÖZ% 39,757.684
DİĞER% 8,531.649
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,321.029
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,45280
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,71137
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 0,66128
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,2345
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,2344
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,2141
TKPYUSUF ÖZER% 0,1427
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,1325
DPTURGAY ÇELİK% 0,119
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,048
MİLLETSERAP UYSAL% 0,048
EMEPİMDAT DAĞ% 0,047
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,023
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,013
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 13,87
Katılım Oranı : % 67,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 66,5612.065
AK PARTİKENAN PEKER% 17,763.220
DİĞER% 4,83876
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 3,51637
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 2,08377
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 1,68304
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 0,93169
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 0,88160
TİPGENÇER BAYKUL% 0,472
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,355
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,2647
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,2443
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,1426
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,1221
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,119
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,0712
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,0712
TKPZÜHAL KURT% 0,035
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,023
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,023

Kaynak: AA

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