MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.441
|Toplam Seçmen
|:
|1.392.176
|Açılan Sandık
|:
|1.353
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,47
|Kullanılan Oy
|:
|333.995
|Geçerli Oy
|:
|328.424
|Katılım Oranı
|:
|% 78,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP SEÇER
|% 58,17
|191.049
|MHP
|SERDAR SOYDAN
|% 29,8
|97.882
|DİĞER
|% 5,99
|19.663
|İYİ PARTİ
|MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
|% 3
|9.870
|YENİDEN REFAH
|İZZEDDİN ALKAN
|% 0,69
|2.256
|ZAFER PARTİSİ
|EMİRCAN ÇATIKKAŞ
|% 0,67
|2.197
|MEMLEKET
|CELALETTİN DENLİ
|% 0,39
|1.282
|HÜDA PAR
|TAHİR UYSAL
|% 0,24
|794
|SAADET
|SONER ÇONTAR
|% 0,24
|776
|DEVA PARTİSİ
|GÜRAN DİNÇER
|% 0,11
|353
|TKP
|DERYA DEMİR
|% 0,11
|346
|DP
|BÜNYAMİN ÇELİK
|% 0,1
|313
|BTP
|GARİP CAN COŞKUN
|% 0,07
|242
|AB PARTİ
|FEYYAZ AKTAŞ
|% 0,07
|233
|MİLLİ YOL
|MELİH ARSLAN
|% 0,07
|232
|YTP
|CEMALETTİN TONĞA
|% 0,07
|222
|DSP
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,05
|169
|VATAN PARTİSİ
|YALÇIN ÖKTEM
|% 0,05
|152
|HAK-PAR
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,04
|143
|MİLLET
|HASAN TAHSİN UYSAL
|% 0,04
|138
|TKH
|BERKAY ÇELEN
|% 0,01
|50
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT GÜLENAY
|% 0,01
|38
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM DOĞRU
|% 0,01
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,40
|Katılım Oranı
|:
|% 85,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HOŞYAR SARIYILDIZ
|% 32,71
|7.519
|AK PARTİ
|MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK
|% 24,02
|5.521
|DİĞER
|% 20,7
|4.758
|CHP
|NESİBE TEKER HAZİM
|% 18,08
|4.156
|İYİ PARTİ
|ONUR KÖSEL
|% 1,08
|249
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA TEKBAŞ
|% 0,74
|171
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÖZKANER
|% 0,58
|132
|HÜDA PAR
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|% 0,38
|88
|BAĞIMSIZ
|MEHMET DİNDAR
|% 0,26
|59
|BTP
|CEMİL KARA
|% 0,24
|55
|DEVA PARTİSİ
|EMRAH ŞİMŞEK
|% 0,24
|55
|MEMLEKET
|CEMİL EVİS
|% 0,23
|52
|SAADET
|MEHMET FARUK SÜZEN
|% 0,18
|41
|TKP
|HAMİT SAKAR
|% 0,15
|34
|DP
|GÖKHAN BENER
|% 0,14
|33
|DSP
|MÜRSEL ÇİFTÇİ
|% 0,12
|28
|MİLLET
|ALİ NEŞET YAZAR
|% 0,07
|15
|HKP
|AYHAN GEZMİŞOĞLU
|% 0,05
|12
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN ÇALOĞLU
|% 0,02
|5
|VATAN PARTİSİ
|FIRAT ARKALI
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,70
|Katılım Oranı
|:
|% 87,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DURMUŞ DENİZ
|% 58,61
|2.426
|MHP
|HİDAYET KILINÇ
|% 36,46
|1.509
|İYİ PARTİ
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|% 2,03
|84
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA KEMAL ASLAN
|% 0,85
|35
|SAADET
|ALİ BAL
|% 0,41
|17
|DP
|ALPAY KARAMAN
|% 0,29
|12
|BTP
|HAKAN KUZİN
|% 0,27
|11
|YENİDEN REFAH
|SEFA ÇAYLAR
|% 0,24
|10
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞLAR KÖKSEL
|% 0,22
|9
|DİĞER
|% 0,22
|9
|HÜDA PAR
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|% 0,14
|6
|MİLLET
|ÖMER FARUK DEDE
|% 0,12
|5
|VATAN PARTİSİ
|AYKUT BABACAN
|% 0,07
|3
|DSP
|AHMET CENGİZ KARA
|% 0,05
|2
|MEMLEKET
|MUSTAFA BOZ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 83,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN KILIÇARPA
|% 65,9
|2.717
|AK PARTİ
|FERAT AKTAN
|% 30,54
|1.259
|İYİ PARTİ
|İRFAN ŞAHİN
|% 3,49
|144
|YENİDEN REFAH
|EYÜP ÖZERK
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,78
|Katılım Oranı
|:
|% 81,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 38,15
|5.391
|İYİ PARTİ
|MEHMET TÜRE
|% 31,74
|4.485
|CHP
|BAYKAL ARIDENİZ
|% 29,81
|4.212
|DİĞER
|% 0,22
|32
|YENİDEN REFAH
|PINAR ALTINÖZ
|% 0,04
|6
|BTP
|BESİM ATAŞ
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|MURAT SOLAK
|% 0,01
|1
|MİLLET
|SADIK EMEN
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,41
|Katılım Oranı
|:
|% 81,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MEHMET FATİH SOFU
|% 49,11
|2.180
|MHP
|ALİ RIZA GENÇ
|% 47,15
|2.093
|CHP
|GÜLAY ŞİMŞEK
|% 3,74
|166
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,75
|Katılım Oranı
|:
|% 83,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KARA
|% 41,41
|5.191
|CHP
|MEHMET MAVİ
|% 37,42
|4.691
|İYİ PARTİ
|MEHMET DUTAR
|% 14,33
|1.797
|DİĞER
|% 3,6
|452
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ŞAHİN
|% 1,32
|166
|ZAFER PARTİSİ
|DURMUŞ DOYDU
|% 0,67
|84
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,41
|52
|HÜDA PAR
|FERHAT PINAR
|% 0,17
|21
|DEVA PARTİSİ
|SİNEM YÜRÜ
|% 0,16
|20
|BTP
|ÖMER ŞEN
|% 0,13
|16
|DP
|HAVVA TEKELİ
|% 0,12
|15
|MİLLET
|SALİH AKARÇAY
|% 0,11
|14
|VATAN PARTİSİ
|ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR
|% 0,06
|7
|HKP
|CEMİL DEMİRCAN
|% 0,05
|6
|DSP
|TANER ZEHİR
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,46
|Katılım Oranı
|:
|% 84,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÖNGE
|% 35,1
|3.908
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL ÇELİK
|% 32,14
|3.579
|CHP
|BAYRAM ALİ DEDE
|% 29,82
|3.320
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ALİ BİLGİN
|% 2,28
|254
|DİĞER
|% 0,39
|44
|ZAFER PARTİSİ
|TARIK BERÇEM
|% 0,1
|11
|SAADET
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 0,06
|7
|HÜDA PAR
|ALİ HAYDAR UCAL
|% 0,03
|3
|VATAN PARTİSİ
|CAN CENGİZ
|% 0,03
|3
|MİLLET
|HATİCE AYKUN
|% 0,02
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ALİ YILDIZ
|% 0,01
|1
|DSP
|MUSTAFA KEMAL TEKİN
|% 0,01
|1
|BTP
|ÇETİN ŞAHİN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,24
|Katılım Oranı
|:
|% 70,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SERKAN TUNCER
|% 65,71
|26.877
|AK PARTİ
|MEVLÜT EKMEKCİ
|% 25,12
|10.274
|BAĞIMSIZ
|NEŞET TARHAN
|% 4,03
|1.647
|DİĞER
|% 1,21
|494
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
|% 1,19
|486
|İYİ PARTİ
|NÜSRET OLİGER
|% 0,92
|377
|YENİDEN REFAH
|RECEP GÜL
|% 0,55
|225
|BTP
|OSMAN KÖKER
|% 0,24
|98
|SAADET
|BURAK CANLI
|% 0,23
|93
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIRATLI
|% 0,17
|69
|MEMLEKET
|YASEMİN GÜNGÖR
|% 0,13
|54
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ÖZEN
|% 0,12
|50
|TKP
|FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ
|% 0,11
|47
|HÜDA PAR
|ABDULSELAM CANTAY
|% 0,1
|39
|DP
|CELAL KEREM KARASOLAK
|% 0,08
|33
|VATAN PARTİSİ
|ABDULLAH ŞUVAK
|% 0,05
|19
|DSP
|FİKRET İMAMOĞLU
|% 0,02
|10
|MİLLET
|HASAN DEMİRCAN
|% 0,02
|7
|MİLLİ YOL
|MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,10
|Katılım Oranı
|:
|% 87,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MURAT ORHAN
|% 51,11
|1.651
|MHP
|VOLKAN ŞEKER
|% 32,45
|1.048
|CHP
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|% 11,49
|371
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DEMİR
|% 3,16
|102
|SAADET
|AHMET KARA
|% 0,56
|18
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ÇELİK KOVAN
|% 0,53
|17
|MEMLEKET
|FİKRET ÇAYIR
|% 0,19
|6
|MİLLET
|İBRAHİM AYHAN KOÇAK
|% 0,15
|5
|VATAN PARTİSİ
|REFAH TOPÇU
|% 0,12
|4
|HÜDA PAR
|ÖMER BELEN
|% 0,09
|3
|DSP
|SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
|% 0,06
|2
|HKP
|KERİM BALKAN
|% 0,06
|2
|BTP
|DURMUŞ KUMRU
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,60
|Katılım Oranı
|:
|% 83,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA TURGUT
|% 54,63
|19.376
|MHP
|SADIK ALTUNOK
|% 35,44
|12.570
|DİĞER
|% 6,13
|2.172
|İYİ PARTİ
|ALİ ÖZGÜR
|% 1,29
|456
|ZAFER PARTİSİ
|ZEYNEL DİNİZ
|% 0,89
|315
|YENİDEN REFAH
|ERSOY ŞAHİN
|% 0,53
|188
|SAADET
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,14
|51
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM YANIÇ
|% 0,13
|47
|BTP
|ÇETİN ŞENYURT
|% 0,12
|43
|BAĞIMSIZ
|BİLAL DÖLEK
|% 0,12
|42
|DP
|HASAN KILIÇ
|% 0,12
|41
|MİLLET
|DURMUŞ KALE
|% 0,1
|35
|HÜDA PAR
|ABDULLAH DUMAN
|% 0,09
|32
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DEMİR
|% 0,09
|32
|VATAN PARTİSİ
|TÜLAY ETİLER
|% 0,07
|25
|MEMLEKET
|İBRAHİM KARABULUT
|% 0,06
|21
|DSP
|FATMA ALTUNOK
|% 0,05
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,97
|Katılım Oranı
|:
|% 76,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ BOLTAÇ
|% 46,08
|11.998
|MHP
|MAHMUT TAT
|% 35,82
|9.325
|İYİ PARTİ
|MEHMET YUNUS SEVEN
|% 6,22
|1.620
|MEMLEKET
|OZAN MEHMET BOZDOĞAN
|% 5,71
|1.487
|DİĞER
|% 3,57
|929
|YENİDEN REFAH
|ALİ SARI
|% 0,48
|126
|HÜDA PAR
|SERVET ASLAN
|% 0,46
|120
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA BATIN ŞENER
|% 0,43
|113
|SAADET
|ENVER VARLI
|% 0,33
|85
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ATAY
|% 0,25
|64
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN YILDIRIM
|% 0,16
|42
|BTP
|NEZİHA KARATAŞ
|% 0,15
|38
|MİLLET
|FİKRET ADIGÜZEL
|% 0,14
|37
|TKP
|UĞUR ÖZER
|% 0,09
|24
|VATAN PARTİSİ
|MURAT ÜNSAL
|% 0,05
|13
|DSP
|TOLGA ÇAKIR
|% 0,04
|10
|AB PARTİ
|YAKUP CAN GÜNGÖR
|% 0,02
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,75
|Katılım Oranı
|:
|% 76,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|% 44,04
|10.146
|MHP
|ALİ ÖZ
|% 38,95
|8.973
|DİĞER
|% 7,8
|1.798
|İYİ PARTİ
|NİHAT SOYSAL
|% 5,13
|1.181
|YENİDEN REFAH
|SONER ÇELİK
|% 1,53
|352
|SAADET
|BİLAL OĞUZ
|% 0,68
|157
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA ÖZMEN
|% 0,67
|155
|BÜYÜK BİRLİK
|SABİT TURGAY KARADİKEN
|% 0,22
|51
|DEVA PARTİSİ
|SULTAN AYDOĞAN
|% 0,22
|51
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN DOĞAN
|% 0,21
|49
|BTP
|MEHMET ÖZGÜR
|% 0,13
|30
|TKP
|YUSUF ÖZER
|% 0,13
|29
|DP
|TURGAY ÇELİK
|% 0,09
|21
|DSP
|MEHMET KARACAOĞLU
|% 0,06
|13
|MİLLET
|SERAP UYSAL
|% 0,05
|12
|EMEP
|İMDAT DAĞ
|% 0,04
|10
|HKP
|ERCAN BİLGEÇ
|% 0,02
|4
|VATAN PARTİSİ
|NURİYE TÜRKOĞLU
|% 0,02
|4
|BAĞIMSIZ
|BURCU TEMİZKAN
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,58
|Katılım Oranı
|:
|% 66,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|% 66,8
|14.280
|AK PARTİ
|KENAN PEKER
|% 17,55
|3.751
|DİĞER
|% 4,58
|979
|BAĞIMSIZ
|AŞKIN TANGIZ
|% 3,57
|764
|İYİ PARTİ
|AHMET ARICAN
|% 2,01
|429
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GENÇ
|% 1,78
|381
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ EMENGEN
|% 0,95
|202
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|% 0,85
|181
|TİP
|GENÇER BAYKUL
|% 0,41
|88
|DEVA PARTİSİ
|FAİK TOK
|% 0,31
|67
|BTP
|ALİ ÖZDEMİR
|% 0,29
|62
|HÜDA PAR
|ABDULLAH EKİNCİ
|% 0,24
|52
|SAADET
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|% 0,14
|30
|BÜYÜK BİRLİK
|FÜSUN BEKER
|% 0,13
|27
|MEMLEKET
|SEHER DÜZGÜN
|% 0,12
|25
|DP
|HASAN TÜRKER ŞAMAN
|% 0,1
|22
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
|% 0,1
|21
|TKP
|ZÜHAL KURT
|% 0,03
|7
|DSP
|MURAT EMRE DOLGUN
|% 0,02
|5
|MİLLET
|GÜLŞEN AYKUN
|% 0,02
|4
Son Dakika › Güncel › MERSİN SON - Son Dakika
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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