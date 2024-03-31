MERSİN SON

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31.03.2024 21:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 1.353
Açılan Sandık Oranı : % 30,47
Kullanılan Oy : 333.995
Geçerli Oy : 328.424
Katılım Oranı : % 78,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 58,17191.049
MHPSERDAR SOYDAN% 29,897.882
DİĞER% 5,9919.663
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 39.870
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 0,692.256
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 0,672.197
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,391.282
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,24794
SAADETSONER ÇONTAR% 0,24776
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,11353
TKPDERYA DEMİR% 0,11346
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,1313
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,07242
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,07233
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,07232
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,07222
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,05169
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,05152
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,04143
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,04138
TKHBERKAY ÇELEN% 0,0150
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,0138
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,0124
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 15,40
Katılım Oranı : % 85,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 32,717.519
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 24,025.521
DİĞER% 20,74.758
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 18,084.156
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,08249
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 0,74171
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 0,58132
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,3888
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,2659
BTPCEMİL KARA% 0,2455
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,2455
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,2352
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,1841
TKPHAMİT SAKAR% 0,1534
DPGÖKHAN BENER% 0,1433
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,1228
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,0715
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,0512
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,025
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,013
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 10,70
Katılım Oranı : % 87,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 58,612.426
MHPHİDAYET KILINÇ% 36,461.509
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 2,0384
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,8535
SAADETALİ BAL% 0,4117
DPALPAY KARAMAN% 0,2912
BTPHAKAN KUZİN% 0,2711
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,2410
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,229
DİĞER% 0,229
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,146
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,125
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,073
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,052
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,021
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 83,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 65,92.717
AK PARTİFERAT AKTAN% 30,541.259
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 3,49144
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,073
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 83,78
Katılım Oranı : % 81,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 38,155.391
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,744.485
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 29,814.212
DİĞER% 0,2232
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,046
BTPBESİM ATAŞ% 0,011
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,011
MİLLETSADIK EMEN% 0,011
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,011
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 72,41
Katılım Oranı : % 81,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 49,112.180
MHPALİ RIZA GENÇ% 47,152.093
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 3,74166
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 14,75
Katılım Oranı : % 83,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 41,415.191
CHPMEHMET MAVİ% 37,424.691
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 14,331.797
DİĞER% 3,6452
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,32166
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,6784
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,4152
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,1721
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,1620
BTPÖMER ŞEN% 0,1316
DPHAVVA TEKELİ% 0,1215
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,1114
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,067
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,056
DSPTANER ZEHİR% 0,045
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 61,46
Katılım Oranı : % 84,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,13.908
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 32,143.579
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 29,823.320
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 2,28254
DİĞER% 0,3944
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,111
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,067
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,033
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,033
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,022
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,011
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,011
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,011
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 37,24
Katılım Oranı : % 70,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 65,7126.877
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 25,1210.274
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 4,031.647
DİĞER% 1,21494
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 1,19486
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 0,92377
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,55225
BTPOSMAN KÖKER% 0,2498
SAADETBURAK CANLI% 0,2393
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,1769
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,1354
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,1250
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,1147
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,139
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,0833
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,0519
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0210
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,027
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 01
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 10,10
Katılım Oranı : % 87,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 51,111.651
MHPVOLKAN ŞEKER% 32,451.048
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 11,49371
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,16102
SAADETAHMET KARA% 0,5618
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,5317
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,196
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,155
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,124
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,093
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,062
HKPKERİM BALKAN% 0,062
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,031
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 42,60
Katılım Oranı : % 83,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 54,6319.376
MHPSADIK ALTUNOK% 35,4412.570
DİĞER% 6,132.172
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,29456
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 0,89315
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,53188
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,1451
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,1347
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,1243
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,1242
DPHASAN KILIÇ% 0,1241
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,135
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,0932
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,0932
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,0725
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,0621
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0519
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 13,97
Katılım Oranı : % 76,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,0811.998
MHPMAHMUT TAT% 35,829.325
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 6,221.620
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 5,711.487
DİĞER% 3,57929
YENİDEN REFAHALİ SARI% 0,48126
HÜDA PARSERVET ASLAN% 0,46120
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,43113
SAADETENVER VARLI% 0,3385
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,2564
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,1642
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,1538
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,1437
TKPUĞUR ÖZER% 0,0924
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,0513
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,0410
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,025
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 13,75
Katılım Oranı : % 76,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 44,0410.146
MHPALİ ÖZ% 38,958.973
DİĞER% 7,81.798
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,131.181
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,53352
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,68157
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 0,67155
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,2251
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,2251
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,2149
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,1330
TKPYUSUF ÖZER% 0,1329
DPTURGAY ÇELİK% 0,0921
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,0613
MİLLETSERAP UYSAL% 0,0512
EMEPİMDAT DAĞ% 0,0410
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,024
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,024
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,012
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 16,58
Katılım Oranı : % 66,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 66,814.280
AK PARTİKENAN PEKER% 17,553.751
DİĞER% 4,58979
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 3,57764
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 2,01429
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 1,78381
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 0,95202
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 0,85181
TİPGENÇER BAYKUL% 0,4188
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,3167
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,2962
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,2452
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,1430
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,1327
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,1225
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,122
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,121
TKPZÜHAL KURT% 0,037
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,025
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,024

Kaynak: AA

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