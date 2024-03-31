MERSİN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:46  Güncelleme: 23:48
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 2.810
Açılan Sandık Oranı : % 63,27
Kullanılan Oy : 689.161
Geçerli Oy : 670.208
Katılım Oranı : % 78,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 58,84394.368
MHPSERDAR SOYDAN% 30,09201.671
DİĞER% 3,5824.012
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,221.469
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 0,916.101
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 0,845.606
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,463.110
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,42.644
SAADETSONER ÇONTAR% 0,342.262
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,21.315
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,14965
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,14945
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,12816
TKPDERYA DEMİR% 0,12815
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,12769
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,11757
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,08549
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,08511
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,07497
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,07486
TKHBERKAY ÇELEN% 0,05296
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,02141
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,02103
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 53,62
Katılım Oranı : % 85,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 30,7624.412
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 26,7521.233
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 19,7615.681
DİĞER% 16,3312.964
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,16921
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,16917
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,1876
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,67529
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,39307
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,37296
BTPCEMİL KARA% 0,31243
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,31243
DPGÖKHAN BENER% 0,24190
TKPHAMİT SAKAR% 0,17139
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,16128
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,13107
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,0756
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,0754
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,0649
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,0220
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,017
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 50,80
Katılım Oranı : % 85,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 58,6712.490
MHPHİDAYET KILINÇ% 35,497.554
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 1,92408
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 1,01215
DİĞER% 0,73156
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,4392
SAADETALİ BAL% 0,3473
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,363
DPALPAY KARAMAN% 0,2962
BTPHAKAN KUZİN% 0,2246
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,243
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,1941
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0818
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,0715
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0612
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 86,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 63,74.704
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,712.342
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,09302
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,1813
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,086
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,075
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,064
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,054
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,043
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,011
MİLLETÖMER TEKİN% 0,011
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 83,78
Katılım Oranı : % 81,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 38,085.395
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,684.488
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 29,694.206
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,1623
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,1217
TİPOĞUZHAN USTA% 0,0811
BTPBESİM ATAŞ% 0,069
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,057
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,023
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,023
MİLLETSADIK EMEN% 0,023
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,023
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 72,41
Katılım Oranı : % 81,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 49,112.180
MHPALİ RIZA GENÇ% 47,152.093
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 3,74166
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 57,91
Katılım Oranı : % 84,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 41,9822.055
CHPMEHMET MAVİ% 36,619.225
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 15,778.282
DİĞER% 2,271.195
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,2631
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,72378
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,47249
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,2103
DPHAVVA TEKELİ% 0,1789
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,1581
BTPÖMER ŞEN% 0,1369
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,1367
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0736
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0633
DSPTANER ZEHİR% 0,0631
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0210
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 98,96
Katılım Oranı : % 84,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,146.160
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 31,055.442
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 30,325.315
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 2,71476
DİĞER% 0,2748
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,1424
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,117
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,0610
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,059
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,058
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,058
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,036
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,024
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,012
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 83,89
Katılım Oranı : % 71,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 65,2461.133
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 24,0522.533
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 4,584.296
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 1,791.673
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,071.004
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,74695
DİĞER% 0,46426
BTPOSMAN KÖKER% 0,41380
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,26245
SAADETBURAK CANLI% 0,25233
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,23218
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,22210
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,22204
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,16153
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,0988
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,0988
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0659
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0549
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0324
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 49,49
Katılım Oranı : % 86,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 49,189.443
MHPVOLKAN ŞEKER% 31,636.074
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 13,122.519
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,58687
SAADETAHMET KARA% 0,4688
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,4280
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,4178
DİĞER% 0,3364
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,2956
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,239
HKPKERİM BALKAN% 0,1325
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1121
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,0918
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,059
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 76,74
Katılım Oranı : % 82,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 57,1335.067
MHPSADIK ALTUNOK% 36,4222.357
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,5922
DİĞER% 1,36835
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,14697
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,62382
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,33201
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,2124
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,2122
DPHASAN KILIÇ% 0,17107
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,17105
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,17103
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,17101
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,17101
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,0957
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,0955
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0743
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 48,08
Katılım Oranı : % 77,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,3341.291
MHPMAHMUT TAT% 35,631.728
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 6,025.366
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 5,715.091
DİĞER% 2,452.182
HÜDA PARSERVET ASLAN% 0,78690
YENİDEN REFAHALİ SARI% 0,67593
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,58519
SAADETENVER VARLI% 0,49436
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,34305
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,29258
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,2178
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,12109
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,1195
TKPUĞUR ÖZER% 0,189
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,0873
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,0765
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,0653
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 55,72
Katılım Oranı : % 74,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,3743.135
MHPALİ ÖZ% 38,1434.735
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,354.870
DİĞER% 4,113.741
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,731.574
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 0,79719
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,71643
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,4363
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,29264
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,27245
DPTURGAY ÇELİK% 0,17158
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,14131
TKPYUSUF ÖZER% 0,14129
MİLLETSERAP UYSAL% 0,1199
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,0871
EMEPİMDAT DAĞ% 0,0768
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,0762
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,0436
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,0222
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 56,51
Katılım Oranı : % 69,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 64,1949.413
AK PARTİKENAN PEKER% 17,0413.118
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 5,674.367
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 3,172.443
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,91.461
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 1,861.431
DİĞER% 1,27978
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,02782
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,75581
TİPGENÇER BAYKUL% 0,69534
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,53407
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,39298
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,38290
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,26203
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,21162
TKPZÜHAL KURT% 0,2153
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,17133
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,1184
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,179
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,0646
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0321

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