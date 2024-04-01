MERSİN SON

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01.04.2024 00:29  Güncelleme: 00:29
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 3.379
Açılan Sandık Oranı : % 76,09
Kullanılan Oy : 830.066
Geçerli Oy : 803.150
Katılım Oranı : % 78,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,21475.561
MHPSERDAR SOYDAN% 30,25242.990
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,2426.008
DİĞER% 2,3819.090
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 18.026
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 0,957.605
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,534.255
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,483.839
SAADETSONER ÇONTAR% 0,383.032
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,252.024
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,161.318
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,151.236
TKPDERYA DEMİR% 0,141.162
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,141.137
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,141.132
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,141.092
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,09741
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,09718
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,09701
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,09684
TKHBERKAY ÇELEN% 0,05385
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,03245
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,02169
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 70,65
Katılım Oranı : % 82,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 31,7431.794
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 27,9828.027
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 22,0122.048
DİĞER% 10,9410.956
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,371.378
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,241.246
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,191.190
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,7699
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,45450
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,42421
BTPCEMİL KARA% 0,37370
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,34343
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,32320
DPGÖKHAN BENER% 0,27276
TKPHAMİT SAKAR% 0,2203
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,15152
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,0986
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,0877
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,0772
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,0547
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0221
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 61,50
Katılım Oranı : % 86,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 57,7914.971
MHPHİDAYET KILINÇ% 36,389.426
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 1,92498
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,93242
DİĞER% 0,89230
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,39101
SAADETALİ BAL% 0,3181
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,2974
DPALPAY KARAMAN% 0,2974
BTPHAKAN KUZİN% 0,2154
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,252
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,1949
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0822
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,0718
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0615
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 96,88
Katılım Oranı : % 89,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 63,264.859
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,442.415
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,04310
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,2519
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,1915
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,1915
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,1814
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,129
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,18
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,086
MİLLETÖMER TEKİN% 0,086
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,043
VATAN PARTİSİHALİL BORA BOZKURT% 0,032
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 86,49
Katılım Oranı : % 83,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 37,735.552
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,44.620
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 29,624.358
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,3552
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,2739
TİPOĞUZHAN USTA% 0,1623
BTPBESİM ATAŞ% 0,1421
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,1421
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,069
MİLLETSADIK EMEN% 0,058
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,058
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,034
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 79,31
Katılım Oranı : % 80,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 49,092.374
MHPALİ RIZA GENÇ% 47,042.275
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 3,87187
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 73,46
Katılım Oranı : % 83,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 41,7427.995
CHPMEHMET MAVİ% 36,7424.641
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 16,3910.995
DİĞER% 1,781.193
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,15774
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,72482
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,47317
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,2131
DPHAVVA TEKELİ% 0,17111
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,16105
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,1387
BTPÖMER ŞEN% 0,1283
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0851
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0745
DSPTANER ZEHİR% 0,0637
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0216
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,536.325
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 30,795.481
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 30,125.362
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 2,72484
DİĞER% 0,2748
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,1629
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,1221
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,0713
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,0510
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,059
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,059
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,035
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,024
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,023
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 96,44
Katılım Oranı : % 72,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 64,6870.351
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 23,9326.025
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 5,015.446
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 1,942.116
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,091.183
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,83898
BTPOSMAN KÖKER% 0,46503
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,29320
SAADETBURAK CANLI% 0,28301
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,26287
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,26281
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,24265
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,17190
DİĞER% 0,16171
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,13146
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,11116
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0772
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0671
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0331
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 65,66
Katılım Oranı : % 86,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 49,7712.984
MHPVOLKAN ŞEKER% 31,858.311
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 12,833.348
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,24845
SAADETAHMET KARA% 0,46121
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,43112
DİĞER% 0,3488
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,379
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,2155
HKPKERİM BALKAN% 0,1437
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1334
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,1333
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1333
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,0410
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 86,71
Katılım Oranı : % 82,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 57,3339.634
MHPSADIK ALTUNOK% 36,7825.429
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,51.035
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,18814
DİĞER% 0,7485
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,65448
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,32223
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,21143
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,2138
DPHASAN KILIÇ% 0,18127
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,18126
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,18122
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,16115
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,16112
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,170
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,169
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0746
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 64,15
Katılım Oranı : % 78,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 45,4954.753
MHPMAHMUT TAT% 36,3443.740
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 6,047.274
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 5,887.077
DİĞER% 1,491.788
HÜDA PARSERVET ASLAN% 0,911.094
YENİDEN REFAHALİ SARI% 0,81980
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,76913
SAADETENVER VARLI% 0,57686
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,39471
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,36428
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,24289
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,22265
TKPUĞUR ÖZER% 0,12146
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,12144
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,1115
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,09104
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,0784
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 68,74
Katılım Oranı : % 74,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,6653.162
MHPALİ ÖZ% 38,1542.553
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,486.110
DİĞER% 2,62.900
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,771.977
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 0,981.089
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,73820
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,65723
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,43478
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,27299
DPTURGAY ÇELİK% 0,26295
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,21240
TKPYUSUF ÖZER% 0,2221
MİLLETSERAP UYSAL% 0,16181
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,13144
EMEPİMDAT DAĞ% 0,12130
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,0891
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,0783
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,0551
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 78,34
Katılım Oranı : % 72,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 62,8968.717
AK PARTİKENAN PEKER% 16,918.466
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 6,427.015
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 3,774.114
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 2,022.204
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,942.124
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,061.157
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,86934
TİPGENÇER BAYKUL% 0,79865
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,61669
DİĞER% 0,58637
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,44483
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,4442
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,32351
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,24260
TKPZÜHAL KURT% 0,24260
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,18201
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,12130
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,11121
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,0885
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0332

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